„Csak ülve tudok aludni” – 13 éve él agydaganattal a 45 éves András

András és párja műtétre gyűjt / Olvasói fotó

Agydaganata miatt már csak ülve tud aludni

A daganatos megbetegedés azonban nemcsak András karrierjére, de magánéletére is kihatással volt. Párjával már 28 éve – középiskola óta – töretlenül kitartanak egymás mellett egészségben, betegségben, azonban a betegség miatt a gyermekvállalás kérdésessé vált számukra. A daganat ugyanis szétdúlta az agyalapi mirigyet, ami a spermium termelődését szabályozza. „A neurológus azt mondta, ne is próbálkozzunk. Próbálkozhatunk, de nem lehet gyerek, ha lesz is, akkor beteg lesz.”

András mostanáig

elvesztette jogosítványát,

jobb fülére megsüketült,

bal fülére halláskárosodott lett,

jobb szeme világát elvesztette

és állandó fájdalmak között éli mindennapjait.

Az olyan, mások számára egyszerűnek tűnő dolgok is komoly gondot okoznak számára, mint az utazás, az alvás vagy a tájékozódás. „Síkban nem tudok feküdni. Meg kell emelni a fejem, szinte ülve alszom.

Nem tudom jobbra-balra forgatni a fejem, mikor átmegyek a zebrán.

András elmondása szerint minden alkalommal, amikor a busz rázkódik vagy kátyúba, pocsolyába hajt, megszédül tőle. Ugyanezen okból repülőre sem szállhat. Még a lehajolást is komoly fejfájások kísérik.

Minden, ami a mozgáskoordinációhoz kell, fájdalmat vagy szédülést okoz.

András szerint ezen nehézségek a műtéttel megszűnnének és ismét teljes életet élhetne. Tekintve, hogy a műtétre Berlinben lenne lehetősége, így András és párja a 4Found nevű oldalon kezdtek gyűjtésbe. Céljuk 60 ezer euró elérése, ennyire lenne szükségük ugyanis a műtét finanszírozásához. A műtétre egy 71,4 ezer eurós árajánlatot kaptak, azonban ez 60 ezerre csökkent, amikor a sebészek lemondtak javadalmazásukról. A közönségi finanszírozást a német orvos asszisztense ajánlotta számukra, és párja munkahelyén a szakszervezet is indított egy gyűjtést, azonban András elmondása szerint még nagyon messze vannak a célösszegtől.