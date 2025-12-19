RETRO RÁDIÓ

Órákig várt antibiotikumra, tragikus halált halt a fogyatékkal élő családapa

A kétgyermekes apa órákig várt a kórházban. Mindössze antibiotikumra lett volna szüksége ahhoz, hogy életben maradjon.

2025.12.19. 14:00
Létrehozva: 2025.12.19. 14:00
betegség antibiotikum halál

Egy 45 éves családapa vesztette életét, miután 34 órán át várt intravénás antibiotikumra egy kórházban. A fogyatékkal élő férfi szepszisben halt meg, miután a nottinghamshire-i Bassetlaw Kórházba utalták húgyúti fertőzés kezelése céljából.

Nem adtak neki antibiotikumot, belehalt fertőzésébe a családapa
Nem adtak neki antibiotikumot, belehalt fertőzésébe a családapa – Fotó: Freepik – illusztráció

Az Egészségügyi Szolgáltatások Ombudsmanja (PHSO) szerint a férfi halála megelőzhető lett volna. A támogatott lakhatásban élő férfinél egy ritka, gyógyíthatatlan idegrendszeri betegséget, az Alexander-kórt diagnosztizálták.

Légzési és mozgásszervi problémái voltak, emiatt folyamatos gondozásra szorult, segítségre volt szüksége az étkezéshez és a személyes higiéniához is. A PHSO jelentése szerint állapota miatt állandó katétert viselt, és hajlamos volt a húgyúti fertőzésekre.

Az apuka nem kapta meg a felírt antibiotikumot

2022 novemberében olyan fertőzést kapott, amely ellenállt a szájon át szedhető antibiotikumoknak, ezért háziorvosa intravénás antibiotikum-kezelésre küldte a kórházba. A PHSO vizsgálata megállapította, hogy a megfelelő IV-antibiotikumot több mint egy nappal a kórházi felvétele után kapta meg, ráadásul az előírtnál fele akkora dózisban.

Mire a második adagot megkapta, a férfinál vérmérgezés alakult ki, és egy héttel később meghalt. Fogyatékossága miatt nehezen tudott kommunikálni a személyzettel, és nem volt képes jelezni, hogy nem kapja meg a szükséges kezelést.

Édesanyját soha nem tájékoztatták arról, hogy fia nem kapta meg időben az antibiotikumokat, noha a vizsgálat szerint intravénás kezelésre lett volna szüksége, amelyet az orvosok nem biztosítottak megfelelően.

A férfi 70 éves édesanyja így nyilatkozott:

Jobban ismertem a fiamat bárki másnál, és megpróbáltam segíteni az orvosoknak azzal, hogy elmondtam nekik: a szájon át szedhető antibiotikum nem fog hatni. A háziorvosnál volt egy mikrobiológiai jelentés is, amely szerint nem reagál arra a gyógyszerre. Teljesen elutasítottak. Az volt a hozzáállásuk, hogy ők az orvosok, én pedig csak az anyukája vagyok.

A kórház egy levélen keresztül kért bocsánatot az anyukától, és ígérte, hogy kártérítést fognak neki fizetni az elkövetett hibák miatt – írja a Manchester Evening News.

 

