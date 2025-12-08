„Nem múló köhögésem volt, és azt mondták, hogy csak fertőzés”

Egy nő azt állítja, hogy az orvosok antibiotikumokkal kezelték, annak ellenére, hogy olyan beteg volt, hogy levegő után kapkodva nem tudott felmenni a lépcsőn – csak később derült ki, hogy rákos volt.

Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Sophie Zenonos 2019 októberében kezdett el légszomj, fáradtság és folyamatos köhögés tüneteit tapasztalni, ezért úgy döntött, hogy felkeresi a háziorvosát. A tünetek egészen 2020 januárjáig húzódtak, ekkor sürgősségire ment, de az orvosok mindössze egy antibiotikumos kúrával elintézték a betegséget, mondván mellkasi fertőzése van. Sophie szerint a légszomj olyan súlyossá vált, hogy alig tudott felmenni a lépcsőn anélkül, hogy szünetet tartott volna – annak ellenére, hogy aktív életet élt és hetente háromszor edzett a tornateremben.

A tünetei később sem javultak, Sophie olyan súlyos köhögési rohamot kapott, hogy elkékült, 2020 júniusában visszament az orvosokhoz. Akkor röntgenvizsgálatra küldték, amely kimutatta, hogy 15 x 10 cm-es daganat van a mellkasában, és hogy negyedik stádiumú non-Hodgkin-limfómában szenved, amely a nyirokrendszer rosszindulatú daganata. A késői diagnózis miatt „frusztrált” Sophie most arra buzdítja azokat, akik úgy érzik, hogy valami nem stimmel a testükkel, hogy „kitartóak” legyenek, és ragaszkodjanak egy második véleményhez.

Frusztrált, hogy ilyen sokáig tartott a diagnózis, és az idő múlásával egyre nagyobb düh épült fel bennem. Megdöbbentett, hogy ilyen súlyos dologról van szó, és hogy ilyen sokáig tartott, mire eljutottunk idáig, de ugyanakkor megkönnyebbültem is, mert végre megkaptam a választ

- mondta a nő.

Sophie 2020 júniusa és 2020 decembere között hat kemoterápiás kúrán és 20 sugárterápiás kezelésen esett át. 2021 májusában teljes gyógyulás következett be a vérrákját illetően. De 2023 végén a fiatal hölgy újabb szívszorító hírt kapott, amikor pajzsmirigyrákot diagnosztizáltak nála.

„Egy ideje duzzadt nyirokcsomóim voltak a nyakamon, amelyek nem mentek vissza. Azt hittem, talán csak kimerült vagyok, vagy megfáztam. Biopsziát végeztek, és ott helyben közölték velem, hogy nem limfómának tűnik, hanem pajzsmirigyráknak. 2024 februárjában műtétem volt, amelynek során eltávolították a pajzsmirigyemet és a nyakamon lévő, a rák által érintett nyirokcsomókat is. Jelenleg olyan állapotban vagyok, hogy a nyirokcsomók még mindig rákosak, mert a kezelés nem távolította el az összeset. Nem nőnek tovább, ezért jelenleg stabilnak tekintik az állapotomat, és az orvosok a következő lépéseket tervezik” - mesélte Sophie.