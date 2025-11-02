"Azt hittem sztrókom van, hazaküldtek, miközben rák volt"

Courtney Liniewski a Sun Health-nek adott interjújában árulta el, hogy 2022 januárjában egy hangos durranást hallott a fejében, majd arra ébredt reggel, hogy megereszkedett az arcának a fele. Ebből arra következtette, hogy agyvérzést kapott, de hamar kiderült, hogy nem ez okozza tüneteit.

A rák okozta tüneteit, a diagnózis kiderült / Fotó: freepik.com / Illusztráció

A rák miatt lett rosszul a nő, az orvosok kezdetben hazaküldték, hogy nincs baja

A 34 éves nő reggel, mikor felkelt, rögtön arra gondolt, hogy nem néz ki valami jól. Munkatársai is osztották aggodalmait, szörnyülködve állapították meg, hogy valami nagyon nincsen rendben. A sürgősségin aztán azt mondták a nőnek, hogy migrénje van és valószínűleg pánikrohamot kapott, így pihennie kell. Nem sokkal ezután iszonyatos mellkasi fájdalom, légszomj, majd hátfájás tört rá. Folyton azt mondogatta, hogy szüksége van egy mellkasi röntgenre.

„De addigra már egyszer voltam a sürgősségin, és azt mondták, minden rendben van. Hülyének éreztem magam, hogy visszamegyek” - mondta Courtney. Úgy ment el a kórházból, hogy elhitették vele, nincsen semmi komolyabb baja. Közben fia első fociedzéséről is lemaradt. Teljesen összetört.

Folyton azt ismételgette, hogy jól van, mivel ezt mondták neki az orvosok. Egy hónappal később egy mexikói út során a nő teste megint figyelmeztette, hogy valami nincsen rendben. Keletkezett egy csomó a nyaka oldalán, ami megduzzadt.

Hazatért, majd biopsziát végeztek rajta, végül jött az ítélet: rákos volt. Közölték vele, hogy egy hármas fokozatú follikuláris limfómája van, tripla mutációval. Ez egy rendkívül ritka, agresszív és gyógyíthatatlan vérrák volt. Mire megkapta a diagnózist már a harmadik stádiumba került.

Egy 11 centiméteres daganat volt a mellkasában, valamint megnagyobbodott nyirokcsomók, a hasában, a nyakában és medencéjében.

Soha nem gondoltam, hogy ez velem is megtörténhet.

Courtney ekkor tanulta meg, hogy ha úgy érzed valami nincsen rendben, akkor bizony válaszokat kell keresned és nem szabad hagyni, hogy bárki más meggyőzzön az ellenkezőjéről, hiszen csak is te ismered a tested.