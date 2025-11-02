"Azt hittem sztrókom van, hazaküldtek, miközben rák volt"
Az orvosok hazaküldték. Később derült ki, hogy a rák okozza tüneteit.
Courtney Liniewski a Sun Health-nek adott interjújában árulta el, hogy 2022 januárjában egy hangos durranást hallott a fejében, majd arra ébredt reggel, hogy megereszkedett az arcának a fele. Ebből arra következtette, hogy agyvérzést kapott, de hamar kiderült, hogy nem ez okozza tüneteit.
A rák miatt lett rosszul a nő, az orvosok kezdetben hazaküldték, hogy nincs baja
A 34 éves nő reggel, mikor felkelt, rögtön arra gondolt, hogy nem néz ki valami jól. Munkatársai is osztották aggodalmait, szörnyülködve állapították meg, hogy valami nagyon nincsen rendben. A sürgősségin aztán azt mondták a nőnek, hogy migrénje van és valószínűleg pánikrohamot kapott, így pihennie kell. Nem sokkal ezután iszonyatos mellkasi fájdalom, légszomj, majd hátfájás tört rá. Folyton azt mondogatta, hogy szüksége van egy mellkasi röntgenre.
„De addigra már egyszer voltam a sürgősségin, és azt mondták, minden rendben van. Hülyének éreztem magam, hogy visszamegyek” - mondta Courtney. Úgy ment el a kórházból, hogy elhitették vele, nincsen semmi komolyabb baja. Közben fia első fociedzéséről is lemaradt. Teljesen összetört.
Folyton azt ismételgette, hogy jól van, mivel ezt mondták neki az orvosok. Egy hónappal később egy mexikói út során a nő teste megint figyelmeztette, hogy valami nincsen rendben. Keletkezett egy csomó a nyaka oldalán, ami megduzzadt.
Hazatért, majd biopsziát végeztek rajta, végül jött az ítélet: rákos volt. Közölték vele, hogy egy hármas fokozatú follikuláris limfómája van, tripla mutációval. Ez egy rendkívül ritka, agresszív és gyógyíthatatlan vérrák volt. Mire megkapta a diagnózist már a harmadik stádiumba került.
Egy 11 centiméteres daganat volt a mellkasában, valamint megnagyobbodott nyirokcsomók, a hasában, a nyakában és medencéjében.
Soha nem gondoltam, hogy ez velem is megtörténhet.
Courtney ekkor tanulta meg, hogy ha úgy érzed valami nincsen rendben, akkor bizony válaszokat kell keresned és nem szabad hagyni, hogy bárki más meggyőzzön az ellenkezőjéről, hiszen csak is te ismered a tested.
A nő beismeri, hogy nem voltak tipikus rákos tünetei, hiszen agyvérzésre utalt mindaz, amit érzett, de bánja a lehetőség elszalasztását, mikor az orvosok elküldték. Courtney az egyik legszigorúbb kemoterápiás kezelést kapja, kezelése alatt szövődményei keletkeztek, vérrögök alakultak ki a mellkasában. Hat hónapig vérhígítót kellett szednie.
2022 júniusában a rákja remisszióba került. „Nem azért mondom el a történetem, hogy bárkit is inspiráljak. Csak azért vagyok itt, hogy elmondjam az igazat!”
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre