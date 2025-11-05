Totális őrület kezdődik a Forma–1-ben, Verstappen így lehet újra világbajnok

Már csak négy versenyhétvége van hátra a Forma–1 idei szezonjából, de ebből kétszer sprintfutamokon is lehet pluszpontokat gyűjteni. Ez a kezére játszhat az utóbbi négy év egyeduralkodójának, Max Verstappennek, aki nevető (egyelőre) harmadikként kaparinthatja meg sorozatban ötödször is a világbajnoki címet. A hajdani F1-pilótából lett szakkommentátor, Ralf Schumacher szerint a bravúr felé vezető út célegyenesében a hétvégi Brazil Nagydíj lehet a legfontosabb állomás, ahol Verstappen tavaly és tavalyelőtt is győzött.

Verstappen (középen) elszáll vagy szárnyakat kap a Brazil Nagydíjon? Norris (balra) 36, Piastri 35 ponttal van a címvédő előtt Fotó: AFP

A Red Bull autóversenyzője a gyenge rajt után magára talált, eszeveszett hajrával zárkózik fel a McLaren párosa, Lando Norris és Oscar Piastri mögé. Előbbi a mexikói győzelmével hosszú idő után megelőzte a vb-pontversenyben a csapattársát. Az F1 bennfentesei szerint ezt a sorrendet akarták elérni köztük az istálló vezetői és pénzelői is – a személyes kapcsolatokon túl Norrisban több üzleti potenciált látnak, mint ausztrál vetélytársában –, már csak az marad a következő hetek kérdéséül, hogy a nyakukban lihegő Verstappen nem előzi-e meg őket.

Verstappen még megviccelheti a McLaren-pilótákat

Az egymással és olykor a kettejük közti sorrendet parancsba adó csapatutasítással is hadakozó McLaren-pilóták helycseréjével egy időben a címvédő újabb pontokat faragott az aktuális éllovas mögötti hátrányából: eddig 40 választotta el Piastritól, most 36-ra van Norristól.

Ez a versenyhétvége döntő jelentőségű lesz.

Most jócskán csökentenie kell a hátrányát, talán kis külső segítségre is szüksége lesz. Mexikóban ugyan nem hozta a legjobb formáját a Red Bull, de a második etapban, lágy gumikon már átkozottul gyors volt Verstappen. Brazíliában győzhet. Az lesz a legfontosabb tényező, hogy ebben a kiélezett helyzetben is hibátlanul fog-e versenyezni – vagy hibázik-e, ami eddig még nem történt meg vele – mondta Ralf Schumacher a szenzációs címvédésért küzdő Max Verstappen esélyeiről, aki Sao Paulóban tarolva (hasonlóan a két héttel ezelőtti, austini Amerikai Nagydíjhoz) maximálisan újra 33 pontot begyűjthet, ha a szombati (15.00) sprintfutamot, majd a vasárnapi (18.00) versenyt is megnyerné.

Brazíliában eldől, hogy marad-e esélye

– összegezte a szakértő, miért is oly fontos Verstappen számára a következő hétvége, amely után Las Vegasban, Katarban és Abu-Dzabiban gyűjthetnek még pontokat a F1-versenyzők.