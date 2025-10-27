Budapesten vállalták fel a kapcsolatukat, nem osztozik egymás örömében az álompár
Miközben a pályán ragyogott, a magánéletben kimaradt a közös koccintás. Lando Norris a Mexikói Nagydíjon aratta eddigi szezonja egyik legnagyobb sikerét, barátnője, Magui Corceiro viszont egészen más okból ünnepelt – saját 23. születésnapját Londonban, párja nélkül.
A McLaren pilótája, Lando Norris élete formájában versenyez, hiszen a hétvégén megnyerte a Forma–1-es Mexikói Nagydíjat, és ezzel átvette a vezetést az összetett világbajnoki pontversenyben. A brit tehetség viszont nem osztozhatott személyesen a győzelem örömében barátnőjével, Magui Corceiróval, aki a tengerentúlon, Londonban ünnepelte a saját születésnapját.
A 23 éves portugál modell és influenszer elegáns vörös szettben tündökölt, miközben barátaival vacsorázott a híres Carbone étteremben. Magui az Instagramon is megosztotta az estéről készült képeket, amelyek hamar elárasztották a közösségi médiát. A posztban egy merész, piros oversize öltönyt viselt és a képhez csak ennyit írd: "23 év, csak pirosban".
A követői odáig voltak érte – a kommentmezőben elárasztották a dicséretek:
Gyönyörű vagy
– írta az egyik rajongó.
Pirosban is mesés!
– dicsérték egy másik hozzászólásban a modellt.
Lando Norris boldogan hagyta ki párja buliját
A brit pilóta a párja születésnapján Mexikóban készült az időmérőre, ahol végül pole pozíciót szerzett, majd a futamon is diadalmaskodott. A 25 éves versenyzőnek ez az idei ötödik, és pályafutása tizedik futamgyőzelme, amivel 1 pontra ellépett a csapattársa, Oscar Piastri előtt a világbajnoki pontversenyben. A pilóta korábban egy interjúban őszintén beszélt kapcsolatáról Maguival:
Néhány éve találkoztunk, de csak nemrég lettünk igazán együtt. Valaki, akivel teljesen önmagam lehetek
– mondta a McLaren sztárja, aki a budapesti Magyar Nagydíjon vállalta fel a kapcsolatát a barátnőjével.
Bár most külön ünnepeltek, úgy tűnik, a távolság nem árthat a kettejük kapcsolatának – Norris a pályán, Corceiro pedig a reflektorfényben tündökölt a hétvégén.
Továbbra is hódít a Forma-1 a magyar nézők körében
