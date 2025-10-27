Budapesten vállalták fel a kapcsolatukat, nem osztozik egymás örömében az álompár

A McLaren pilótája, Lando Norris élete formájában versenyez, hiszen a hétvégén megnyerte a Forma–1-es Mexikói Nagydíjat, és ezzel átvette a vezetést az összetett világbajnoki pontversenyben. A brit tehetség viszont nem osztozhatott személyesen a győzelem örömében barátnőjével, Magui Corceiróval, aki a tengerentúlon, Londonban ünnepelte a saját születésnapját.

Lando Norris a Mexikói Nagydíj miatt hagyta ki párja születésnapi buliját / Fotó: Kym Illman

A 23 éves portugál modell és influenszer elegáns vörös szettben tündökölt, miközben barátaival vacsorázott a híres Carbone étteremben. Magui az Instagramon is megosztotta az estéről készült képeket, amelyek hamar elárasztották a közösségi médiát. A posztban egy merész, piros oversize öltönyt viselt és a képhez csak ennyit írd: "23 év, csak pirosban".

A követői odáig voltak érte – a kommentmezőben elárasztották a dicséretek:

Gyönyörű vagy

– írta az egyik rajongó.

Pirosban is mesés!

– dicsérték egy másik hozzászólásban a modellt.

Lando Norris boldogan hagyta ki párja buliját

A brit pilóta a párja születésnapján Mexikóban készült az időmérőre, ahol végül pole pozíciót szerzett, majd a futamon is diadalmaskodott. A 25 éves versenyzőnek ez az idei ötödik, és pályafutása tizedik futamgyőzelme, amivel 1 pontra ellépett a csapattársa, Oscar Piastri előtt a világbajnoki pontversenyben. A pilóta korábban egy interjúban őszintén beszélt kapcsolatáról Maguival:

Néhány éve találkoztunk, de csak nemrég lettünk igazán együtt. Valaki, akivel teljesen önmagam lehetek

– mondta a McLaren sztárja, aki a budapesti Magyar Nagydíjon vállalta fel a kapcsolatát a barátnőjével.

Bár most külön ünnepeltek, úgy tűnik, a távolság nem árthat a kettejük kapcsolatának – Norris a pályán, Corceiro pedig a reflektorfényben tündökölt a hétvégén.