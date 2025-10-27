RETRO RÁDIÓ

Budapesten vállalták fel a kapcsolatukat, nem osztozik egymás örömében az álompár

Miközben a pályán ragyogott, a magánéletben kimaradt a közös koccintás. Lando Norris a Mexikói Nagydíjon aratta eddigi szezonja egyik legnagyobb sikerét, barátnője, Magui Corceiro viszont egészen más okból ünnepelt – saját 23. születésnapját Londonban, párja nélkül.

Szerző: Metropol
2025.10.27. 20:15
A McLaren pilótája, Lando Norris élete formájában versenyez, hiszen a hétvégén megnyerte a Forma–1-es Mexikói Nagydíjat, és ezzel átvette a vezetést az összetett világbajnoki pontversenyben. A brit tehetség viszont nem osztozhatott személyesen a győzelem örömében barátnőjével, Magui Corceiróval, aki a tengerentúlon, Londonban ünnepelte a saját születésnapját.

Lando Norris a Mexikói-futam miatt hagyta ki párja születésnapi buliját
Lando Norris a Mexikói Nagydíj miatt hagyta ki párja születésnapi buliját / Fotó: Kym Illman

A 23 éves portugál modell és influenszer elegáns vörös szettben tündökölt, miközben barátaival vacsorázott a híres Carbone étteremben. Magui az Instagramon is megosztotta az estéről készült képeket, amelyek hamar elárasztották a közösségi médiát. A posztban egy merész, piros oversize öltönyt viselt és a képhez csak ennyit írd: "23 év, csak pirosban".

A követői odáig voltak érte – a kommentmezőben elárasztották a dicséretek:

Gyönyörű vagy

– írta az egyik rajongó.

Pirosban is mesés!

– dicsérték egy másik hozzászólásban a modellt.

Lando Norris boldogan hagyta ki párja buliját

A brit pilóta a párja születésnapján Mexikóban készült az időmérőre, ahol végül pole pozíciót szerzett, majd a futamon is diadalmaskodott. A 25 éves versenyzőnek ez az idei ötödik, és pályafutása tizedik futamgyőzelme, amivel 1 pontra ellépett a csapattársa, Oscar Piastri előtt a világbajnoki pontversenyben. A pilóta korábban egy interjúban őszintén beszélt kapcsolatáról Maguival:

Néhány éve találkoztunk, de csak nemrég lettünk igazán együtt. Valaki, akivel teljesen önmagam lehetek

– mondta a McLaren sztárja, aki a budapesti Magyar Nagydíjon vállalta fel a kapcsolatát a barátnőjével.

Bár most külön ünnepeltek, úgy tűnik, a távolság nem árthat a kettejük kapcsolatának – Norris a pályán, Corceiro pedig a reflektorfényben tündökölt a hétvégén.

Továbbra is hódít a Forma-1 a magyar nézők körében

Az igazi Forma–1-rajongó folyamatosan számolja a napokat a vb-futamok között. Nem csoda, hiszen a világbajnoki pontvadászat egyre izgalmasabb: Verstappen újabb címre hajt, de ott vannak a kihívók is! Minden versenyhétvége újabb drámát, taktikai csatát és előzési parádét ígér. A magyar nézők rekordnézettséget produkálnak, és mindenki találgatja, kié lesz a pole, ki viszi a győzelmet. Érdemes követni és akár megtenni a tippjeinket is!
