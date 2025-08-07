Hiába kértek elnézést Verstappentől, bepöccent a csapatára a világbajnok

Nem a legszebb napjait éli a négyszeres holland világbajnokot, Max Verstappent soraiban tudó Red Bull. A 40. Magyar Nagydíjon csupán a kiábrándító kilencedik helyezést sikerült megszerezni a címvédő pilótának, miután mind az időmérőn, mind pedig a futamon elmaradt a tőle és csapatától megszokott kiemelkedő teljesítmény. A Red Bull vesszőfutása már az előző szezon derekán megkezdődött, akkor még sikerült behúznia Verstapennek a világbajnoki címet, viszont az idény második felében csupán két futamon állt a dobogó tetején.

Verstappen szerint ezzel az autóval lehetetlen a győzelem / Fotó: NurPhoto via AFP

Verstappen máris temeti a szezont

Azt már eddig is sejthettük, hogy a jelenlegi McLaren-dominancia mellett a holland klasszisnak aligha van reális esélye a címvédésre, most viszont úgy tűnik, akár az élmezőnyből is kicsúszhat a Red Bull. Ahogy várni lehetett, Verstappennek is megvan a maga véleménye csapata idei teljesítményéről. Szerinte idén akár már le is mondhatnak a futamgyőzelmekről, hiszen az autó olyannyira vezethetetlen, hogy még ő sem képes kiugró teljesítményre vele.

Az F1-es szakértő és korábbi versenystratéga, Bernie Collins szerint ezt a kijelentést jobb lett volna elkerülnie Verstappennek – írja az Origo.

Nem gondolom, hogy bármelyik pilóta is úgy motiválhatja csapatát, ha azt mondja, idén már nem fogunk nyerni. Mérnökként ez rendkívül lehangoló lenne, engem legalábbis biztosan szíven ütne.

– mondta Collins, aki úgy véli, Verstappen nyers őszintesége mögött az állhat, hogy így akarta felhívni a csapat figyelmét az autó fejlesztésének szükségességére, és arra, hogy elégedetlen. Érdekesség, a Magyar Nagydíj után a Red Bull új csapatfőnöke, Laurent Mekies elnézést kért az autó teljesítménye miatt, és a holland sztár ezt követően állt elő a kritikákkal.

A Forma–1 2025-ös szezonja a nyári szünet után augusztus 29. és 31. között a Holland Nagydíjjal folytatódik.