Egy légiutas-kísérő elárulja, miket tilos tenniük az egyenruha viselése közben

Egy 33 éves utazási influenszer, Barbara Bacilieri közel 14 évig dolgozott légiutas-kísérőként, és nemrég osztotta meg követőivel a közösségi oldalán, mi az az öt dolog, amit tilos volt tenniük egyenruha viselése közben.

A légiutas-kísérő elárulta, mit volt tilos csinálniuk egyenruha viselése közben a fedélzeten / Fotó: pexels.com (Illusztráció)

Egy légiutas-kísérő szigorú munkaszabályai a fedélzeten

A repülőgépeken minden mozdulatnak megvan a maga oka, ezért számtalan szigorú előírást kell betartaniuk a légiutas-kísérőknek. Az influenszer szerint a legmeglepőbb szabályok közé tartozik, hogy a csókolózás és mindenféle nyilvános érzelemnyilvánítás szigorúan tilos. A dohányzás ugyancsak tiltott, minden változatában. A dohányzásról frissen leszokott kollégák még rágógumit sem rághatnak, buborékfújásról pedig szó sem lehet. A repülőtéri kapunál történő kávézás is tiltólistássá vált. Az alkohol természetesen teljes mértékben tilos szolgálat közben, de azért a vizet senkitől nem tagadják meg.

Barbara azt is kiemelte, hogy az utasokat már a felszállás előtt szemrevételezik.

Figyelik, hogy valaki nehezen jár-e, idegesnek tűnik-e, esetleg alkohol hatása alatt áll-e. Megnézik azt is, hogy babával utazik-e, vagy szüksége lehet-e segítségre.

A fiatal nő még azzal is kiegészítette, hogy észben tartják, ki lehet hasznos vészhelyzet esetén az utasok közül, aki például jó kondiban van fizikailag vagy esetleg orvosi végzettséggel rendelkezik.

Az egykori légiutas-kísérő kitért a víz osztogatására, amit szigorúan csak diszkréten, feltűnés nélkül szolgálnak a fedélzeten, hiszen egy pohár víz láttán nagy eséllyel egy bizonyos »dominóhatás« indul be az utasok között, ami teljesen felboríthatja a szolgáltatási ütemezést, ezért sokszor elrejtve viszik a poharakat. Ez inkább tapasztalati trükk, amelyet a légiutas-kísérők gyakran sajátítanak el.

Az utazási influenszer azt tanácsolja az utasoknak, hogy ha csak vizet szeretnének fogyasztani, lehetőleg ne a hívógombot használják. Szerinte sokkal egyszerűbb és gyorsabb, ha valaki csendben elsétál a konyharészhez, és úgy kér egy pohár vizet a jobb közérzetért – írja a The Mirror.

A légiutas-kísérő legfrissebb YouTube-videója az alábbiakban megtekinthető!