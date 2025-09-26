„Két tisztnek is nehézséget okozott kiszedni őt az ülésből” – rendbontó utas miatt kellett kényszerleszállást végrehajtania a repülőgépnek

Egy férfit lerángattak egy nyaralókkal teli repülőgépről, miután a pilótának kényszerleszállást kellett végrehajtani zavaró viselkedése miatt. Azonban nem ő volt az egyedüli, aki rendőri kísérettel távozott félúton.

Zavaró viselkedés miatt kísértek le a rendőrök két utast is a repülőgép fedélzetéről (Képünk illusztráció) Fotó: pexels.com

Ledöbbentek a szemtanúk két utas viselkedése miatt a repülőgépen

Az eltérítés egy easyJet járaton történt, amely Manchesterből indult Korfu, Görögország felé szerdán, miután egy férfi állítólag rendbontóan viselkedett.

Az utasok elmondása szerint nem sokkal a felszállás után egy légiutas-kísérőnek kellett lefognia egy férfit, aki előre-hátra dülöngélt az ülésében. Miután Milánóban, Olaszországban földet értek, a nem tervezett megálló során helyi rendőrök rángatták le az utast a gépről.

Szemtanúk szerint egy nőt is leszállítottak utána a járatról, aki egy vodkásüveget szorongatott, de ez a helyszínen készült felvételen nem látszik.

Nagyjából a repülés felénél jártunk, és egy kis fennakadás volt hátul. A légiutas-kísérő rengeteg időt töltött ott, annyira, hogy egyáltalán nem hagyta el a férfi oldalát. A kapitány a hangosbemondón keresztül közölte, hogy kényszerleszállást hajtanak végre a rendetlenkedő magatartás miatt

– mesélte az egyik utas.

Előre-hátra dülöngélt. A személyzet az ülésében tartotta. Milánóban rendőrök szálltak fel, és két tisztnek is nehézséget okozott kiszedni őt az ülésből, végül a földre került, és úgy húzták ki. Megpróbálták bilincsbe rakni, de a lépcsőkorláthoz kapaszkodott, miközben levitték.

A szemtanú szerint a rendőrautók 30-40 percig álltak a kifutón, majd egy nőt is leszállítottak alkoholosüveggel a kezében. Ezt követően 90 perces várakozás után folytatta útját a járat.

Az eset kapcsán a légitársaság is megszólalt

A szeptember 24-i EZY2061-es járat, amely Manchesterből tartott Korfu felé, Milánóba szált le, ahol a rendőrség fogadta a fedélzeten randalírozó utast. A járat ezt követően folytatta útját Korfura

– nyilatkozta az easyJet szóvivője.

A légitársaság kiemelte, hogy személyzetük fel van készülve az ilyen esetekre annak érdekében, hogy zavartalan repülést biztosítsanak utasaiknak. Emellett nem tűrik a fedélzeten történő rendbontást, és minden esetet komolyan vesznek – írta a Mirror.