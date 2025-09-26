„Két tisztnek is nehézséget okozott kiszedni őt az ülésből” – rendbontó utas miatt kellett kényszerleszállást végrehajtania a repülőgépnek

Egy békés repülőút váratlan drámába torkollott, amikor a pilóta kénytelen volt félúton leszállni. A repülőgép fedélzeten történt jelenet sokkolta az utasokat, és végül rendőri beavatkozás lett a vége.
Egy férfit lerángattak egy nyaralókkal teli repülőgépről, miután a pilótának kényszerleszállást kellett végrehajtani zavaró viselkedése miatt. Azonban nem ő volt az egyedüli, aki rendőri kísérettel távozott félúton.
Az eltérítés egy easyJet járaton történt, amely Manchesterből indult Korfu, Görögország felé szerdán, miután egy férfi állítólag rendbontóan viselkedett.
Az utasok elmondása szerint nem sokkal a felszállás után egy légiutas-kísérőnek kellett lefognia egy férfit, aki előre-hátra dülöngélt az ülésében. Miután Milánóban, Olaszországban földet értek, a nem tervezett megálló során helyi rendőrök rángatták le az utast a gépről.
Szemtanúk szerint egy nőt is leszállítottak utána a járatról, aki egy vodkásüveget szorongatott, de ez a helyszínen készült felvételen nem látszik.
Nagyjából a repülés felénél jártunk, és egy kis fennakadás volt hátul. A légiutas-kísérő rengeteg időt töltött ott, annyira, hogy egyáltalán nem hagyta el a férfi oldalát. A kapitány a hangosbemondón keresztül közölte, hogy kényszerleszállást hajtanak végre a rendetlenkedő magatartás miatt
– mesélte az egyik utas.
Előre-hátra dülöngélt. A személyzet az ülésében tartotta. Milánóban rendőrök szálltak fel, és két tisztnek is nehézséget okozott kiszedni őt az ülésből, végül a földre került, és úgy húzták ki. Megpróbálták bilincsbe rakni, de a lépcsőkorláthoz kapaszkodott, miközben levitték.
A szemtanú szerint a rendőrautók 30-40 percig álltak a kifutón, majd egy nőt is leszállítottak alkoholosüveggel a kezében. Ezt követően 90 perces várakozás után folytatta útját a járat.
A szeptember 24-i EZY2061-es járat, amely Manchesterből tartott Korfu felé, Milánóba szált le, ahol a rendőrség fogadta a fedélzeten randalírozó utast. A járat ezt követően folytatta útját Korfura
– nyilatkozta az easyJet szóvivője.
A légitársaság kiemelte, hogy személyzetük fel van készülve az ilyen esetekre annak érdekében, hogy zavartalan repülést biztosítsanak utasaiknak. Emellett nem tűrik a fedélzeten történő rendbontást, és minden esetet komolyan vesznek – írta a Mirror.
