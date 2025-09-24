Csoda: A 13 éves, pizsamás fiú a repülőgép futóművében utazott – túlélte a hihetetlen légi kalandot

Repülőgép futóművében utazott egy 13 éves afgán fiú, aki csodával határos módon megúszta az utazást.

Életveszélyes cselekvésre adta a fejét a 13 éves fiú azzal, hogy a repülőgép futóművében utazott – Fotó: Képünk illusztráció (Fotó: Pixabay)

Futóműves utazást választott, rossz úti céllal

Meglepő és szinte hihetetlen túlélési történet robbantotta fel a nemzetközi sajtót: egy 13 éves afgán fiú több mint 1000 kilométert utazott egy repülőgép futóművében rejtőzve, és csodával határos módon életben maradt. A BBC, a CNN és az Indian Express beszámolói szerint a tinédzser a Kam Air egyik járatának hátsó futóműaknájába bújt be Kabulban, abban a hitben, hogy a gép Iránba tart. Valójában azonban a járat Újdelhi felé vette az irányt, és vasárnap, szeptember 21-én landolt az indiai főváros nemzetközi repülőterén, az Indira Gandhi Internationalen. – olvasható a People magazin cikkében.

A körülbelül 620 mérföldes (közel 1000 km-es) út nagyjából másfél órát vett igénybe. Amikor a repülőgép megérkezett, a repülőtér dolgozói meglepetten látták, hogy egy pizsamás fiú sétál a kifutón teljesen egyedül. Értesítették a Központi Ipari Biztonsági Erő (CISF) munkatársait, akik azonnal kihallgatták a fiatalt. „A vizsgálat során kiderült, hogy a fiú a repülőgép hátsó futóműaknájába rejtőzött. Származási helye: Kunduz, Afganisztán” – állt a CISF hivatalos közleményében. A hatóságok arról is beszámoltak, hogy az átvizsgálás során egy kis, piros színű hangszórót találtak ugyanazon a területen. Az indiai bevándorlási hivatal részletes kihallgatás után úgy döntött, hogy a fiút még aznap délután visszaküldik Kabulba, ugyanazzal a légitársasággal, amellyel érkezett.

A történet hátterében azonban súlyos kockázatok húzódnak. A Federal Aviation Administration (FAA) adatai szerint 1947 és 2021 között 132 ember próbálkozott hasonló módon utazni a futómű rekeszében. Az esetek mintegy 77 százaléka halállal végződött. Ennek oka, hogy a 9–12 kilométeres repülési magasságban rendkívül hideg van – akár mínusz 50 Celsius-fok –, és a rekeszben nincs sem fűtés, sem légnyomás-szabályozás.

A test gyorsan kihűl, az oxigénhiány pedig életveszélyes állapotokat idéz elő. A túlélők közül sokan súlyos fagyási sérüléseket szenvednek, vagy a landoláskor érik őket halálos sérülések.

Az afgán fiú azonban szerencsével és kitartással élte túl az utazást. Története nemcsak a veszélyekre hívja fel a figyelmet, hanem arra is, milyen kétségbeesett lépésekre késztetheti a fiatalokat a bizonytalanság, a menekülésvágy és a jobb élet reménye.