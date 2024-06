Begyűrűzött Józsefvárosba a dollárbaloldal, lebukott az álfüggetlen Pikó

Annyira rosszul áll Pikó András polgármester-jelölt Józsefvárosban, hogy már felvállalja Gyurcsány Ferenc segítségét is, noha eddig függetlennek kamuzta magát. Még akkor is így tett, amikor saját alpolgármestere, Erőss Gábor állította azt, hogy valójában Gyurcsány embere Pikó András. A napokban pedig Kocsis Máté korábbi polgármester hozott nyilvánosságra olyan tényszerű állításokat a közösségi oldalán, amely a dollárbaloldal józsefvárosi begyűrűzését tárta fel és azt, hogyan lett polgármester 2019-ben Pikó külföldi pénzből.

A napokban az Index is megírta, hogy Sára Botond fideszes polgármester-jelölt várható a most vasárnapi választáson befutónak, így a dollárbaloldal egyik feje, Gyurcsány Ferenc és maga a "csődpolgármester", Karácsony Gergely is elkezdte az álfüggetlen Pikót népszerűsíteni.

Mint ismert, a "csődpolgármester" de főként Pikó támaszkodna a külföldiek szavazatára, számtalan rendezvény tartottak, angol nyelvű brossúrát szórtak napestig. Annak megítélését, hogy ez mennyire etikus az állandó lakosokkal, a józsefvárosiakkal szemben, akiknek a körében kevéssé népszerű az álcivil polgármester –nyilvánvaló ezt ő is tudja–, olvasóinkra bízzuk.

Nem is csoda, hiszen a baloldal mintájára szabadon engedték a kerületet, mindent IS megengedtek, gazdátlanná vált a városrész. Durván romlott a közbiztonság, bokáig áll a kosz és a szemét, ellátatlan hajléktalanok tömkelege lepte el az utcákat. Hónapokig állt érintetlenül egy kátyú, és lehetne még sorolni, miközben Pikóék baloldali kifizetőhelyet csináltak az önkormányzatból, gyűrűztek a haverok és az álcivil szervezetek a kasszánál, éppen úgy, ahogyan Karácsony esetében Budapesténél is...

Amióta Gyurcsány Ferenc betette a lábát az önkormányzatba, beindult az ingatlanmutyi

Gyurcsány neve egyébként nem először merül fel Józsefvárosban, korábban arról lehetett hallani, hogy az álfüggetlen Pikóhoz rendszeresen járt a szemkilövető baloldali politikus. A Metropol korábbi cikkében, amely a káptalanfüredi gyerektábor feltételezetten szándékos amortizálásáról és értékesítési elképzeléséről szólt, Szilágyi Demeter fideszes önkormányzati képviselő így nyilatkozott:

Amióta Gyurcsány Ferenc betette a lábát az önkormányzatba, az értékesítési folyamat felerősödött Józsefvárosban. Pikó Andrásék semmi mást nem csinálnak, csak hárítanak, terelnek és másra mutogatnak. De nem fogjuk hagyni, hogy a baloldali ingatlanmutyi tönkretegye a gyerekek táborát. Le fogjuk leplezni ezt az ügyet és be fogjuk mutatni a valóságot

–hangsúlyozta akkor Szilágyi. A fideszes képviselő azt is hozzátette: "A kerületi baloldal a tábor korábban felújított épületeinek állagmegóvására sem költ, így azok állapota romlik, ahogyan a teljesen új focipálya például szétrohadt." Mindeközben a táborhoz tartozó strandot egy vitorláztatással foglalkozó haveri cégeknek játszották ki"... A vitorlásmutyi néven elhíresült ügy kapcsán látott napvilágot az is, hogy Pikó Gőz Gabriellát, Gyurcsány egykori sajtósát vezetői pozícióval kínálta meg. Csak azután kellett távoznia, hogy a vitorlásmutyi napvilágra került.