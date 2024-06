Mellbevágó részletek: így verték át Karácsonyék az embereket

Az ötszázezer forintról hirtelen 119,2 millió forintra duzzadt árbevétel egy egyszeri, 112,5 millió forintos tanácsadói szerződésnek köszönhető, amelyet Mravik cége a 2019-es pénzügyi beszámolója szerint egy EU-tagállami vevő részére nyújtott.

Később Budai Gyula, a Fidesz országgyűlési képviselője hozta nyilvánosságra a cég nevét és hátterét. Ez pedig nem más, mint a Seven Chieftains and Partners OÜ, amelynek vezető tisztségviselői a két egykori baloldali miniszterelnök, Bajnai Gordon és Gyurcsány Ferenc emberei: Ficsor Ádám volt titkosszolgálati miniszter és Szigetvári Viktor. Budai Gyula hangsúlyozta, hogy ugyanez a személyi kör irányítja a baloldal 2022-es külföldi kampányfinanszírozási botrányában főszerepet vállalt, DatAdat nevű cégcsoportot is.

Tordai Csaba, az egyik kulcsember

Fontos megjegyezni, hogy a Bakony Rental Kft. jogi képviselője egy szintén régi „ismerős”, Tordai Csaba, aki Karácsony Gergely jogi főtanácsadója a Városházán, már a Gyurcsány–Bajnai-kormányok idején államtitkári pozíciót töltött be az akkori Miniszterelnöki Hivatalban, és nem mellékesen Mravik Zsolt élettársa. Ennek fényében nem meglepő, hogy a cégbírósági adatok szerint a Bakony Rental Kft. székhelye az a budapesti, Váci út 34. szám alatt található ingatlan, amelynek a földhivatali nyilvántartás alapján ötven-ötven százalékos tulajdonosa Mravik Zsolt, illetve Tordai Csaba.

Így folyt tovább a pénz Karácsony kampányába

A Bakony Rental kft. pénzügyi beszámolójából az is kiderült, hogy Mravik még a 2019. októberi önkormányzati választások előtt osztalékelőleg címén kivett a cégből 89,4 millió forintot, amiből – információnk szerint – 75 milliót készpénzben átadott egy tanácsadóként jelenleg is a Városházán dolgozó munkatárs közreműködésével Perjés Gábornak. Perjés volt a Karácsony Gergely kampányát bonyolító Mibu egyesület vezetője.

A Magyar Nemzet már hivatkozott korábbi cikkében bankszámla-kivonatok bemutatásával feltárta a Bakony Rental Kft.-ből kivett pénz további útját.