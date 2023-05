Józsefváros: gyerektábor helyett vitorlásmutyi

Pikóék azt állították, hogy nincs itt semmi gond, nem is volt sosem, de most már pláne nem is lesz, mert a szerződést felmondták az egyesülettel. Igen ám, de több dolog kiderült. Például az, hogy a vitorlások úgy gondolják, jogtalanul mondta fel Pikó a szerződést. Az egyesület azóta is ott van a partszakaszon és használja az önkormányzat strandját, miközben megy a pereskedés, a józsefvárosi gyerekek pedig nem tudják használni a strandot. Belső vizsgálat indult, hogy feltárja, mi is történt itt. Először a képviselőknek sem akarták odaadni a tartalmát, ami elég érdekes hozzáállás, végül megkaptuk, de megtagadták a nyilvánosságra hozatalt. Azért azt elmondhatom, hogy megerősítette korábbi gyanúnkat afelől, hogy amikor a Fidesz-KDNP képviselői felfedezték a vitorlásokat a gyerekstrandon, akkor még nem volt aláírt szerződés sem. Nem véletlen az, hogy a vizsgálat eredményét Pikó Andrásék egyszerűen nem hajlandóak nyilvánosságra hozni