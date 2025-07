Magyarországon is megjelent a koronavírus új, Nimbus variánsa – ezt mondja az ország háziorvosa

Hazánkban is kimutatták a koronavírus legújabb, Nimbus nevű variánsát. A kórokozót a szennyvízminták alapján azonosították, de a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közleménye szerint a vírus továbbra is alacsony szinten cirkulál Magyarországon, és egyelőre semmi nem utal nagyobb járványhullám kialakulására.

Koronavírus: új variáns jelent meg hazánkban. A Nimbust a szennyvízből mutatták ki. Fotó: illusztráció

Honnan jön az új koronavírus-variáns?

A koronavírus ezen változata már több országban felbukkant korábban, most pedig itthon is jelen van, de a szakemberek szerint nincs ok pánikra. Egyelőre az orvosok is nyugalomra intenek, ugyanakkor arra is figyelmeztetnek, hogy nem szabad megfeledkezni a megelőzés fontosságáról. Dr. Mangó Gabriella orvos-természetgyógyász korábban így fogalmazott lapunknak:

A legfontosabb, hogy gyakran mossunk kezet, ugyanis a vírusnak oda kell jutnia például a szájhoz vagy a szemhez – és ha csak megdörgöljük a szemünket, már akkor is elkaphatjuk.

A vírus tünetei könnyen összetéveszthetők egy nyári megfázással.

A Nimbus variáns tünetei az eddig ismert omikron-alvariánsokhoz hasonlóak. A leggyakoribb panaszok a köhögés, torokfájás, orrdugulás, fejfájás, fáradtság, és ritkábban láz vagy emésztőrendszeri tünetek, például hányás és hasmenés. A tünetek miatt a fertőzést könnyen össze lehet téveszteni egy egyszerű nyári megfázással vagy más légúti fertőzéssel.

Hogyan előzzük meg a vírust?

A megelőzés alapszabályai a korábbi évekhez hasonlóan nem változtak.

Az új variáns megjelenése nem igényel új védekezési stratégiát, elegendő, ha továbbra is betartjuk az alapvető higiéniai szabályokat

- mondta lapunknak Mangó Gabriella, amit egyébként a Webbeteg egészségügyi portál is megerősített.

Várhatóan a jelenlegi vakcinák is hatékonyak lesznek.

A Délmagyar információi szerint a jelenleg elérhető Covid–19 elleni védőoltások várhatóan a Nimbus variáns ellen is hatékonyak lesznek. Ez mindenképpen megnyugtató hír lehet azoknak, akik szeretnék elkerülni a komolyabb megbetegedést.

A Nimbus nem súlyosabb, mint a korábbi változatok. Fotó: Lehoczky Péter

Összességében tehát, bár a koronavírus új variánsa már Magyarországon is jelen van, a szakemberek szerint egyelőre nincs ok az aggodalomra. A megelőzés továbbra is kulcsfontosságú, különösen a kézmosás, és érdemes figyelni a tüneteket, amelyek megtévesztően hasonlítanak egy egyszerű nyári náthára.