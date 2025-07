Eltüntethetők a seprűvénák – ezek a módszerek valóban működnek

A látható, pókhálószerű hajszálerek sokakat zavarnak esztétikailag, különösen a lábakon és bokákon. Mivel ezek az apró, kitágult vérerek általában nem okoznak általában nem okoznak általában nem okoznak, ezért kezelési módjuk sincs, mivel orvosilag esztétikai problémának minősülnek. Ennek ellenére több hatékony magánkezelés is létezik.

A hajszálerek nem jelentenek egészségügyi veszélyt, de zavaróak, hatékony kezelésekkel viszont eltüntethetők. Fotó: Online Marketing / unsplash.com – Képünk illusztráció

A szkleroterápia során az érbe egy oldatot fecskendeznek, amely lezárja azt. A lézeres kezelés is alkalmazható, főként nagyon apró hajszálerek esetén, de fennáll a veszélye annak, hogy világosabb vagy sötétebb lesz tőle a bőr. Egy újabb technológia, a diatermia elektromos árammal melegíti fel az ereket – és úgy tűnik, ez hatékonyabb lehet, mint az előző két módszer. A kezelések általában kevesebb mint egy órát vesznek igénybe, és nem igényelnek injekciót, de gyakran kell ismételni őket – írja a Daily Mail.

Dr. Ellie Cannon kiemeli:

A betegeknek javasolt először a háziorvossal konzultálni, mert a jelenség mögött visszér is állhat, ami a vénabillentyűk hibájára vezethető vissza. Ha ezt nem kezelik, a seprűvénák újra és újra megjelenhetnek

A megelőzés terén is van mit tenni. A kompressziós zokni viselése – ezt gyógyszertárban is be lehet szerezni – segíthet lassítani az állapotromlást. Emellett érdemes kerülni a lábak keresztbe tett helyzetét ülés közben, mivel ez is ronthat az állapoton.

A hajszálerek megjelenését több tényező is kiválthatja, például az öregedés, a hormonális változások (terhesség, menopauza), a napfénynek való kitettség, valamint a hosszan tartó ülés vagy állás. Fontos tudni azonban, hogy önmagukban ezek ritkán okoznak tüneteket vagy befolyásolják a vérkeringést.

Bár a kezelés általában saját költségen történik, sokaknak megéri a befektetés – különösen, ha az önbizalom növelése is cél.