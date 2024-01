Szándékosan tartják alacsonyan a józsefvárosi ingatlanárakat?

Tavaly derült ki, hogy a baloldali összefogás külföldi milliárdosokkal szövetkezve próbálta kijátszani a magyar kampányfinanszírozás rendszerét. A guruló dollárok néven elhíresült ügy szálai Józsefvárosba is elértek. Karácsony Gergely tanácsadója, Korányi Dávid az Action for Democracy-n keresztül Pikó András korábbi kampányfőnökének, Udvarhelyi Tesszának a szervezetét, a politikai aktivizmussal foglalkozó Közélet Iskoláját is támogatta. Korányival kapcsolatban egyébként az elmúlt időszakban több bizonyíték is előkerült, legutóbb arról, hogy szervezete külföldről pénzelte a lengyel balliberális oldalt. A közelmúltban egy videó is előkerült, amelyből kiderül, hogy már tavaly nyáron beígérte a lengyel ellenzék hátországának kampányfinanszírozását Varsóban. A magyar baloldal 2022-es kampánypénztárnoka mindezt ráadásul Karácsony Gergely különmegbízottjaként felszólalva vállalta. Az Action for Demokracy-val összeköthető az Action Network online adatbázisgyűjtó eszköz, amely a Bajnai Gordon-féle DatAdat cégcsoporttal együtt Jámbor András Szikra mozgalma mellett is megjelenik.