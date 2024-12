Bulinegyed: "Kocsma-kartell" és bulibárók diktálnak, elszabadult a pokol Niedermüller Erzsébetvárosában

Niedermüller Péter átadta a jogot a kerületi nagyvállalkozóknak, egyfajta "bulibárókat" nevelt ki mostanra, ők döntik el, melyik szórakozóhely tarthat nyitva éjfél után, és melyik nem. Ez a szervezeti tömörülés a "kocsma-kartell" tipikus példája, amikor kecskére káposztát bíznak. Nagyon sok vendéglátóegység éjfél után termeli meg a bevételének jelentős részét. Akik nem részesülnek ebben a kegyben, azok ellehetetlenülnek belső-Erzsébetvárosban. Ez tipikus jele a kartellezésnek, egészen példátlan ez a magatartás, és azt gondolom, semmilyen elvi oka nincs annak, hogy valaki ilyen döntést hozzon, csak akkor, ha érdekelt az ügyben. Hiszen a baloldali városvezetés ugyanakkor semmilyen megoldást nem hozott a lakosok életében, inkább tovább nehezítették azt. Mindenféle bukásra ítélt látszatintézkedés ugyan volt, de jól látható, hogy a mai színvonal inkább a kocsma-turizmusban merül ki, a bulinegyedbe ömlő akár sok tízezer turista pedig a negyedbe vonzza a kábítószer-kereskedőket és a prostituáltakat is. Mindez pedig ellehetetleníti a lakosság életét, akit most behozták az ügyet a fővárosi közmeghallgatásra, miután helyben hiába is kopogtatnak bárhová