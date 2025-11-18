RETRO RÁDIÓ

Kisfia mellett helyezték örök nyugalomra - a szíve nem bírta a gyászt

Kisfia tavaszi elvesztése után szívátültetésre szorult a 24 éves Bence, akinek hat hónapos babája Tatabányán hunyt el tüdőgyulladásban. A beültetett szívet azonban a fiatal apuka szervezete nem tudta befogadni.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.18. 09:30
gyász tragédia gyászoló édesapa

Bence szívműtétet követően halt meg; ő volt az az édesapa, aki áprilisban elveszítette közös gyermekét, Zsombit. A csecsemőt márciusban vitték a tatabányai kórházba kétoldali tüdőgyulladás gyanújával, majd egy hét után úgy engedték haza, hogy állítólag rendben van - számolt be a szívszorító történetről a Bors.

Zsombor félévesen hunyt el - édesapja szíve nem bírta a gyászt
Zsombor félévesen hunyt el - édesapja szíve nem bírta a gyászt / Fotó: Tények

A szülők hamar látták, hogy gond van, mert Zsombor két nappal később ismét rosszabbodott. Április 11-én a szervezete feladta. Az apa szíve a történtek után olyan súlyosan károsodott, hogy végül transzplantációra szorult. A veszteség fizikailag is összeomlasztotta.

Közben kiderült, hogy Zsombor édesanyja újra várandós, a hírt nem sokkal azután tudták meg, hogy az apáról bebizonyosodott: szívátültetés nélkül nem marad életben.

Zsombit nem tudjuk elengedni. Én mindenáron a Zsombit várom vissza, de lehet, hogy az lenne a legjobb megoldás, hogy ha kislány lenne és a tesóját küldenék nekünk onnan, fentről. Ebbe reménykedünk, hogy ne Zsombit lássuk benne

– mondta akkor Bence a Tényeknek. 

Szívműtéte után hunyt el az édesapa

Az apa műtétjét néhány hete végezték el, de a beültetett szívet a teste elutasította, ezért egy műszív tartotta életben. November 2-án Dorka értesítést kapott arról, hogy Bence szíve vasárnap leállt.

A férfit a kisfia mellett helyezték nyugalomra, sírjukat koszorúk és virágok fedik.

A videón az új szívre váró Bence beszél Zsombiról.

 

 

