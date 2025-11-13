RETRO RÁDIÓ

Zokogás a színfalak mögött: Begyógyszerezve lépett színpadra a Madách Színház sztárja

Elképesztő fájdalmakat élt át a táncművész, ám a nézők ebből mit sem sejtettek. A Madách Színház sztárja egy órával a kezdés előtt még sírt is.

Szerző: Doris
Létrehozva: 2025.11.13. 18:15
Bár a nézők ebből semmit sem vettek észre, pokoli fájdalmakkal küzdött Széphalmi Juliska a Macskák című nagy sikerű Webber-musical november 12-i előadásán a Madách Színházban.

Madách Színház
Széphalmi Juliska kínzó fájdalmakkal lépett színpadra a Madách Színházban (Fotó: MW archív)

A Madách Színház táncművésze az Instagramon számolt be arról, hogy a függöny felgördülése előtt egy órával még a teátrum fodrászatában sírt, később viszont már mosolyogva, elképesztő energiával táncolta a nyitányt. Pontosan tudja ugyanis, hogy az ő szakmája már csak ilyen, a nézőknek nem kell azt tudniuk, hogy mit él át a maszk alatt.

„Elkezdtük a Macskák blokkot a színházban és bennem ma már annyi fájdalomcsillapító volt, hogy egy teljesen más perspektívából láttam az előadást. Másfél hete volt a bölcsességfog-műtétem, azt hittem egy hét alatt jól leszek, de hétfő-kedd elég sokat próbáltam, és valahogy egyre jobban fáj a dolog. Holnap reggel 8-kor a szájsebészeten kezdek, remélem megnyugtatnak majd. De nagyon elfáradtam. (Azt hagyjuk is, hogy közben a kocsim megint besz*rt). Azon gondolkodtam, hogy milyen abszurd, hogy délután hatkor még a fodrászatban sírok, hétkor meg nagy mosollyal énekelek, táncolok. És ez mennyire természetes valahol. Mert ezt szoktam meg. Ezt szoktuk meg. Tudom, hogy sokan a kollégáim közül is sokszor ugyanebben a cipőben vannak. Szóval Te, aki nézed az előadásokat, tudd hogy néha nagyon-nagyon nehéz. A sok mosoly mögött meg, senki sem tudja mi van. Szép estét! Holnap reggel tízkor parókában-maszkban próba. Ez innen még hihetetlen…” - panaszolta fájdalmát a táncművész, akinek nem volt könnyű időszaka egészségügyi szempontból, és úgy tűnik, a kálváriának egyelőre nincsen vége.

Fogászati műtétre szorult a Madách Színház sztárja

Széphalmi Juliska Instagramján megosztotta, hogy nem is egy, hanem két térdműtéten is átesett, az operációkat követően pedig sokáig az is kérdéses volt, hogy újra színpadra léphet-e. Csodával határos módon sikerült újjáépítenie az állóképességét, sőt, még a maratont is lefutotta.

Madách Színház, Széphalmi Juliska
 A Madách Színház művészének nemrég bölcsességfog műtétje volt (Fotó: Instagram)

Másfél héttel ezelőtt viszont újabb beavatkozásra szorult, a bölcsességfogát is műteni kellett, ezért volt szüksége a rengeteg pirulára színpadra lépés előtt.

„Ma bölcsességfog műtétem volt, Szanaszét fúrták-törték sok-sok darabra, hogy ki lehessen szedni. Mondták előre, hogy nehéz lesz és következő pár nap brutális. Szóval most kezdődik a gyógyulás! Remélem nem kell sokáig pépeket enni, az orvosoknak pedig hatalmas köszönet, elképesztő számomra ez az egész szájsebészet téma…” - számolt be róla nemrég Széphalmi Juliska táncművész.

 

