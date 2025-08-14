Rémálomba fordult Széphalmi Juliska nyaralása: tehetetlenül állt az út szélén kisfiával

Széphalmi Juliska Sánta Lászlótól való válása óta közös felügyelettel, de külön-külön nevelik kisfiukat Lacikát, így természetesen nyaralni is külön járnak. A táncművész most Horvátországba indult el gyermekével kettesben, ám a pihentetőnek tervezett utazásból gyorsan tortúra lett. Még oda sem értek úti céljukhoz, amikor komoly problémába ütköztek. Kiderült, mi történt.

Széphalmi Juliska Sánta Lacival közös kisfiával indult nyaralni, de útközben lerobbantak (Fotó: Instagram)

Széphalmi Juliska a Mokka vendégeként mesélt arról, hogy milyen nehezen indult a vakációjuk, ugyanis az autója felmondta a szolgálatot útközben.

„Nyaralni mentünk Horvátországba, mert úgy gondoltam, hogy viszonylag közel van és rövid az út, így beraktam a kocsiba Lacikát, illetve elég sok cuccot. El is indultunk, sőt már csak két órára voltunk a céltól, amikor teljesen elment az autóm elektronikai rendszere” – vágott bele a történetbe Juliska.

Egy-két telefont elintéztem, hogy ilyenkor mi a teendő, és akkor mondták, hogy semmiképpen ne folytassam az utat, hiszen ez veszélyes. Ugyanis meg is állhatott volna az autó még egyszer, mert volt már egy olyan eset, hogy megálltam egy lehajtónál 5 percre és nem indult újra az autó. Kicsit akkor meg is ijedtem, hogy ha egyedül lennék, akkor nem tudom, mit tennék

– mesélte.

Széphalmi Juliska egy kis faluban bérelt új autót

A sztáranyuka azt is elárulta, hogy bár szerencsére volt biztosítása, az új járművet magának kellett megszereznie. Persze Széphalmi Juliska gyermeke miatt minden akadályt leküzdött.

„Az volt a szerencsém egyébként, hogy fizetek egy olyan biztosítási szolgáltatást, aminek segítségével, amikor otthon volt gond a váltóval, azonnal küldtek trailert és csereautót. Bár ez külföldön kicsit másként működik, az utóbbi szolgáltatás ott nem igazán létezik, csak ha van hitelkártya” – magyarázta.

Így végül az ahhoz a benzinkúthoz legközelebbi kis falu volt az, ahol tudtam autót bérelni. Bár ebben azért volt néhány nehezítő körülmény, illetve nagyon sokba is került. Az autómat végül elszállították, onnantól kezdve pedig nagyon sok telefonhívásba telt, hogy elintézzem a dolgokat

– mondta.