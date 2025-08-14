Rémálomba fordult Széphalmi Juliska nyaralása: tehetetlenül állt az út szélén kisfiával

A gyönyörű táncos Horvátországba indult egy kis anya-fia kikapcsolódásra, de az idilli történet hamar ijesztő fordulatot vett. Széphalmi Juliska már az odaúton kénytelen volt mindent átértékelni.
Széphalmi Juliska Sánta Lászlótól való válása óta közös felügyelettel, de külön-külön nevelik kisfiukat Lacikát, így természetesen nyaralni is külön járnak. A táncművész most Horvátországba indult el gyermekével kettesben, ám a pihentetőnek tervezett utazásból gyorsan tortúra lett. Még oda sem értek úti céljukhoz, amikor komoly problémába ütköztek. Kiderült, mi történt.
Széphalmi Juliska a Mokka vendégeként mesélt arról, hogy milyen nehezen indult a vakációjuk, ugyanis az autója felmondta a szolgálatot útközben.
„Nyaralni mentünk Horvátországba, mert úgy gondoltam, hogy viszonylag közel van és rövid az út, így beraktam a kocsiba Lacikát, illetve elég sok cuccot. El is indultunk, sőt már csak két órára voltunk a céltól, amikor teljesen elment az autóm elektronikai rendszere” – vágott bele a történetbe Juliska.
Egy-két telefont elintéztem, hogy ilyenkor mi a teendő, és akkor mondták, hogy semmiképpen ne folytassam az utat, hiszen ez veszélyes. Ugyanis meg is állhatott volna az autó még egyszer, mert volt már egy olyan eset, hogy megálltam egy lehajtónál 5 percre és nem indult újra az autó. Kicsit akkor meg is ijedtem, hogy ha egyedül lennék, akkor nem tudom, mit tennék
– mesélte.
A sztáranyuka azt is elárulta, hogy bár szerencsére volt biztosítása, az új járművet magának kellett megszereznie. Persze Széphalmi Juliska gyermeke miatt minden akadályt leküzdött.
„Az volt a szerencsém egyébként, hogy fizetek egy olyan biztosítási szolgáltatást, aminek segítségével, amikor otthon volt gond a váltóval, azonnal küldtek trailert és csereautót. Bár ez külföldön kicsit másként működik, az utóbbi szolgáltatás ott nem igazán létezik, csak ha van hitelkártya” – magyarázta.
Így végül az ahhoz a benzinkúthoz legközelebbi kis falu volt az, ahol tudtam autót bérelni. Bár ebben azért volt néhány nehezítő körülmény, illetve nagyon sokba is került. Az autómat végül elszállították, onnantól kezdve pedig nagyon sok telefonhívásba telt, hogy elintézzem a dolgokat
– mondta.
Szerencsére a kezdeti ijedtségen túl mindketten viszonylag könnyedén átvészelték ezt a nehézséget, még Lacika sem esett pánikba. Ráadásul az út végére nem csak Széphalmi Juliska fia, hanem maga a táncművész is jól érezte magát.
Ő már ugye nagyobb, szóval kilenc és fél éves, és nagyon jól viselte az egészet. Volt egy pont, amikor már az én nyűgösségemet meg idegességemet kicsit átvette, de tényleg le a kalappal előtte, hogy ennyire jól átvészelte és megértette ezt a tehetetlenséget
– árulta el büszkén.
„Végül lejutottunk, Lacika megkapta a tengert és jó volt, de sok idegeskedéssel is telt. Amikor ő már tudott fürödni akkor megnyugodott, de nekem ez napokba telt, mert tényleg rengeteg szervezéssel járt ez a helyzet. Végül az autóm nem volt javítható, így hazaszállították Horvátországba, nekünk pedig repülővel kellett hazajönnünk, ami miatt tovább is kellett maradnunk, a cuccainkat pedig más hozta haza” – fejezte be a történet.
