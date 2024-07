Széphalmi Juliska őszinte vallomása: Vágyom a szerelemre!

Nemrég betöltötte a 32. évét a sztáranyuka, aki végre azt érzi, újra helyére kerültek benne a dolgok. Széphalmi Juliska az elmúlt majd egy évben sok mindenen keresztül ment, szakítás, újabb térdműtét, ami után küzdelmes volt talpra állnia. Mindeközben imádott kisfia, Lacika elkezdte az iskolát, anyukája mindent megtett, hogy testi-lelki gondjai rá ne legyenek hatással. A gyönyörű táncosnő mostanra úgy érzi, maga mögött hagyhatja a nehéz időszakot és egy új időszámítás kezdődhet, amiben ha úgy alakul és jön, akkor a szerelemnek is újra helye lesz.

Széphalmi Juliska végre maga mögött hagyta a nehéz időszakot, újra harmóniában van önmagával (Fotó: Facebook)

Széphalmi Juliska feldolgozta a szakítást

Amikor válása után összejöttek szintén táncos kollégájával, a sztáranyuka szívét-lelkét beleadta a kapcsolatba. Széphalmi Juliska úgy érezte újra boldog, de az első közös, hármasban eltöltött csodálatos nyaralás után jött a sokk. Párja közölte vele: nem akarja más gyermekét nevelni. A táncosnő nem is tagadta, megrekedt akkor az életében, pszichológus segítségét kérte.

„Tíz hónapja vagyok egyedül, a szakítás után jött a sérülés, az újabb műtét” – kezdte Széphalmi Juliska. „A lelki és fizikai folyamat egymás mellett, együtt haladt, nem szégyellem, hogy szakember segítségét kértem. Miközben néha indokolatlanul rám jött a sírás, közben a második operáció utáni rehabilitáció is nagyon megviselt. Sokkal nehezebb volt, mint az első után, a kettő együtt, a szakítás és ez néha teljes erővel csapott le rám. Több havi bevételem kiesett a műtét miatt, sőt az is benne volt a pakliban, hogy nem tudok visszamenni táncolni…Közben meg napi gondok voltak, hogy jut el a gyerek a suliba, mivel ugye sokáig nem is vezethettem. Ráadásul Lacika iskolás lett, sok változás ez az ő életében, de szerencsére nagyon jól vette, nagyon büszke vagyok rá. Én meg rájöttem, hogy végül is csak magamra számíthatok! Ez erőt adott!”

A Madách Színház táncosa egy ponton végül kihúzta magát és feltette magának a kérdést: Mit tesz ő önmagáért? Hiszen bármilyen közhely, az élet rövid, nem máson múlik a boldogságunk, hanem rajtunk.