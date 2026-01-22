"Varga Barnabás nem annyira jó" - magyar válogatott játékos mondott ítéletet a csatárról
A magyar válogatott egykori középpályása szerint rendkívül nehéz összecsapás vár a Panathinaikoszra a Groupama Arénában. Kleinheisler László a Fradi Európa-liga meccse előtt beszélt Varga Barnabás hiányáról és a találkozó esélyeséről is.
A Ferencváros számára kulcsfontosságú mérkőzés következik az Európa-ligában, az alapszakasz utolsó előtti fordulójában. A görög vendég, a Panathinaikosz szintén rangadónak tekinti az összecsapásra, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy a helyi sajtó megszólaltatta Kleinheisler Lászlót, aki pályafutása során mind a budapesti, mind az athéni zöld-fehéreknél megfordult. Az 53-szoros magyar válogatott középpályás a görög Sport-fm.gr-nek elárulta, mi vár pontosan a vendégekre a Fradi-Panathinaikosz mérkőzésen Varga Barnabás nélkül.
Varga Barnabás nélkül is veszélyes a Fradi?
A Panathinaikoszra borzasztó nehéz mérkőzés vár. A Ferencváros egy olyan csapat, amelynek mindenki ellen van esélye. Az edzőjük tényleg nagyon jó. A támadójáték és a győzelem a csapat DNS-ében van. Természetesen a legjobb játékosukat, Varga Barnabást eladták az AEK-nek, de a Fradinál mindig felbukkannak kiemelkedő futballisták, biztos vagyok benne, hogy képesek lesznek pótolni őt.
– fogalmazott Kleinheisler, aki egyetlen szezont töltött Görögországban. A középpályás hozzátette: nincs egyértelmű esélyese a párharcnak.
"Nem tudom megtippelni melyik csapat fog nyerni. Nehéz, mivel mindkét klubnál játszottam. Egy jó meccset szeretnék, sok góllal, és remélem, hogy igazságos eredmény születik. Mindenképpen le fogok ülni, és megnézem a mérkőzést."
A Sport-fm Varga Barnabás megszerzését a görög futball télének egyik legszenzációsabb átigazolásaként említi. Természetesen Kleinheislert a Fradi korábbi gólzsákjáról is megkérdezték:
Számomra Varga nem annyira jó, mint ahogy mondják, hanem még annál is jobb
– kezdte a 31 éves játékos.
Nagyon-nagyon fontos labdarúgó volt a Ferencváros számára, de az AEK-hoz való igazolás kiváló lépés a pályafutása szempontjából. Egy másik országba érkezik, ahol más a játékstílus, szóval természetesen időre van szüksége az alkalmazkodáshoz. De biztos vagyok benne, hogy mindent megtesz a csapatért, és sikeres lesz Görögországban.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre