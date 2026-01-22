RETRO RÁDIÓ

"Varga Barnabás nem annyira jó" - magyar válogatott játékos mondott ítéletet a csatárról

A magyar válogatott egykori középpályása szerint rendkívül nehéz összecsapás vár a Panathinaikoszra a Groupama Arénában. Kleinheisler László a Fradi Európa-liga meccse előtt beszélt Varga Barnabás hiányáról és a találkozó esélyeséről is.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.22. 15:15
Varga Barnabás európa-liga Panathinaikosz Fradi Kleinheisler László

A Ferencváros számára kulcsfontosságú mérkőzés következik az Európa-ligában, az alapszakasz utolsó előtti fordulójában. A görög vendég, a Panathinaikosz szintén rangadónak tekinti az összecsapásra, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy a helyi sajtó megszólaltatta Kleinheisler Lászlót, aki pályafutása során mind a budapesti, mind az athéni zöld-fehéreknél megfordult. Az 53-szoros magyar válogatott középpályás a görög Sport-fm.gr-nek elárulta, mi vár pontosan a vendégekre a Fradi-Panathinaikosz mérkőzésen Varga Barnabás nélkül.

Varga Barnabás is szóba került Görögországban a Fradi-Panathinaikosz meccs előtt
Varga Barnabás is szóba került Görögországban a Fradi-Panathinaikosz meccs előtt Fotó: Facebook/AEK FC

Varga Barnabás nélkül is veszélyes a Fradi?

A Panathinaikoszra borzasztó nehéz mérkőzés vár. A Ferencváros egy olyan csapat, amelynek mindenki ellen van esélye. Az edzőjük tényleg nagyon jó. A támadójáték és a győzelem a csapat DNS-ében van. Természetesen a legjobb játékosukat, Varga Barnabást eladták az AEK-nek, de a Fradinál mindig felbukkannak kiemelkedő futballisták, biztos vagyok benne, hogy képesek lesznek pótolni őt.

fogalmazott Kleinheisler, aki egyetlen szezont töltött Görögországban. A középpályás hozzátette: nincs egyértelmű esélyese a párharcnak.

"Nem tudom megtippelni melyik csapat fog nyerni. Nehéz, mivel mindkét klubnál játszottam. Egy jó meccset szeretnék, sok góllal, és remélem, hogy igazságos eredmény születik. Mindenképpen le fogok ülni, és megnézem a mérkőzést."

Kleinheisler László 2017-ben kölcsönben szerepelt a Fradinál
Kleinheisler László 2017-ben kölcsönben szerepelt a Fradinál  Fotó: MTI

A Sport-fm Varga Barnabás megszerzését a görög futball télének egyik legszenzációsabb átigazolásaként említi. Természetesen Kleinheislert a Fradi korábbi gólzsákjáról is megkérdezték:

Számomra Varga nem annyira jó, mint ahogy mondják, hanem még annál is jobb

– kezdte a 31 éves játékos.

Nagyon-nagyon fontos labdarúgó volt a Ferencváros számára, de az AEK-hoz való igazolás kiváló lépés a pályafutása szempontjából. Egy másik országba érkezik, ahol más a játékstílus, szóval természetesen időre van szüksége az alkalmazkodáshoz. De biztos vagyok benne, hogy mindent megtesz a csapatért, és sikeres lesz Görögországban.

 

