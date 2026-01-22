Varga Barnabás után újabb csatárát veszítette el a Fradi

Fél év alatt mindössze öt tétmeccsen kapott lehetőséget Daniel Arzani a Ferencvárosban. A Fradi tavaly júniusban jelentette be a csatár érkezését, az ausztrál játékos pedig kölcsönbe haza is tér Melbourne-be. Azt egyelőre nem tudni, hogy visszajön-e valaha a zöld-fehérekhez.

Daniel Arzani csak Szarvaskenden volt kezdő a Fradiban (Fotó: Szabó Miklós)

Arzani a megyei osztályban szereplő Szarvaskend elleni kupatalálkozón játszotta élete meccsét a Fradiban. Az amatőr klub ellen kezdett, három gólt szerzett, egy gólpasszt is kiosztott, a teljesítménye is kellett a Ferencváros 15-0-s sikeréhez. Ezen kívül csereként beállt még három NB I-es és egy kupameccsen. Összesen öt találkozón 173 perc volt a lábában. Most annak örül, hogy új kihívásokra lelhet.

„Izgatottan várom a munkát és mindent megteszek azért, hogy a szezon hátralévő részében hozzáadjak a csapat teljesítményéhez” – nyilatkozta a Melbourne City honlapjának a játékos.

Távozó csatárok a Fradiban

Daniel Arzani távozásával minden bizonnyal könnyen megbékélnek majd a Fradi szurkolói, akik a télen elveszítették az AEK Athénhoz távozó kedvencet, Varga Barnabást. Sőt, a szerb Alekszandar Pesics sem tartott a gárdával az edzőtáborba, ő sem biztos, hogy marad. Érkezett azonban már két új csatár, Diósgyőrből a holland Elton Acolatse, Celjéből pedig a horvát Franko Kovacevic.