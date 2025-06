Hatalmas potyát kapott Dibusz a Fradi új igazolásától

Úgy tűnik, a Ferencváros ezen a nyáron is alaposan megerősíti a keretét, eddig a kapusposztot kivéve valamennyi csapatrészébe igazolt új játékosokat. Immár a Fradi játékosának vallhatja magát a bal oldali védő brazil Cadu, a védekező középpályás Ötvös Bence és a balhátvéd Nagy Barnabás után a 26 éves ausztrál válogatott szélső Daniel Arzani is. A támadó vb-tapasztalattal is bír, hiszen a 2018-as oroszországi világbajnokságon pályára lépett Peru, Dánia és a későbbi győztes Franciaország ellen is a csoportkörben.

A Fradi új szélsőt igazolt az ausztrál Daniel Arzani személyében (Fotó: fradi.hu)

A Fradi új szélsője korábban a Manchester Cityben is megfordult

Arzani – akinek a szerződése június 30-án jár le, így vélhetően nem kellett érte fizetni – a Melbourne Victorytól érkezik a kilencedik kerületbe, és már Kubatov Gábor klubelnök is üdvözölte a játékos leigazolását. A 26 éves szélső ugyan Iránban született, de Ausztráliában lett labdarúgó. A 2018-as világbajnokság után a Premier League egyik topcsapata, a Manchester City szerződtette, ám tétmérkőzésen egyszer sem kapott lehetőséget. Kölcsönben többek között megfordult a holland Utrecht, a dán Aarhus és a belga Lommel csapatában is, rendszeres játéklehetőséghez azonban csak az Ausztráliába való visszatérése után jutott.

Daniel Arzani statisztikája

Utrecht (holland): 5 meccs 2 gólpassz (felnőtt) 6 meccs (U21-es)

Aarhus (dán): 5 meccs

Lommel SK (belga): 15 meccs 1 gól

Macarthur (ausztrál): 24 meccs 4 gól és 8 gólpassz

Melbourne Victory (ausztrál): 64 meccs 7 gól 14 gólpassz

Dibusz hatalmas potyagólt kapott Arzani lövéséből

Az ausztrál válogatottban 2018-ban, mindössze 19 éves korában debütált Arzani Csehország ellen, majd három nappal később a Magyarország ellen 2-1-re megnyert felkészülési mérkőzésen megszerezte első és máig eddigi egyetlen gólját a nemzeti csapatban. Erre a találatra azonban nemcsak a friss Fradi-szélső emlékezhet, hanem új csapattársa Dibusz Dénes is, ugyanis az FTC jelenlegi csapatkapitánya nagyot hibázott Arzani nem éppen erős lövésénél.