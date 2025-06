Mégis két csapattal vághat neki az új szezonnak a Fradi

Miután befejeződött a bajnokság, és a Ferencváros zsinórban hetedszer, összesítésben harminchatodszor is aranyérmesként zárt, már lehetett tudni, a következő szezon már messze nem ugyanolyan lesz, mint amelyik elmúlt. Az MLSZ új szabályai közül a Fradi számára a legfájdalmasabb módosítás az volt, hogy innentől kezdve minden meccsen minimum öt magyar játékosnak kell egy bajnoki meccsen a pályán lennie, akikből az egyik még U21-es fiatal legyen. Jött a dörgedelem, miszerint amelyik csapat ezt nem tartja be, az egyrészt elesik az állami támogatásoktól, másrészt ha kiemelt akadémiát üzemeltet, ezt a státuszát elveszítve a TAO-támogatástól is elesik. Márpedig ez alsó hangon is milliárdos veszteség, amit a hazai bajnokság kirakatcsapata, a Ferencváros is nehezen viselne el anyagilag.

A Fradi alapcsapata együtt marad, hozzájuk érkeznek az újonnan igazoltak és a visszatérők / Fotó: Fradi.hu/Molnár Ádám

A Fradi nemzetközileg is sikeres, ami jó a magyar labdarúgásnak

Az FTC elnöke, Kubatov Gábor már az első pillanatban felszólalt a terv ellen, mondván, a nemzetközi mezőnyben csak minőségi, többségében külföldi játékosokkal lehet eredményt elérni. Szavait a Fradi elmúlt hat esztendőben elért nemzetközi kupasikerei is alátámasztják, hiszen a zöld-fehérek zsinórban hat alkalommal jutottak fel valamelyik kupasorozat főtáblájára: egyszer a Bajnokok Ligájában, kétszer az Európa-ligában és egyszer a Konferencialigában. Ráadásul az elmúlt három kiírásban már a csoportkört, illetve legutóbb az alapszakaszt is túlélték, azaz a tavaszi szezonban is még érdekeltek voltak a nemzetközi mezőnyben. Ezeknek az eredményeknek köszönhetően immár négy magyar klub lehet ott a nemzetközi kupák selejtezőiben, a Ferencváros pedig a BL idei kiírásában végig kiemelt lesz a selejtezőben.

Két csapat, egy itthonra, egy pedig Európára

A Fradinak ebben a helyzetben mindenképpen két színtéren kell gondolkoznia, ráadásul úgy, hogy mind hazai, mind pedig nemzetközi viszonylatban sikeres legyen. Ugyanis egyáltalán nem elhanyagolhatóak azok a milliárdok, ami a nemzetközi kupaszereplésért „csordogál be" a klub számlájára. Ugyan Kubatov Gábor mintha pikírten jegyezte volna meg, miszerint a Fradi két csapatot tart majd fent: egyet a nemzetközi kupára, egyet pedig a bajnokságra, ám könnyen előfordulhat, hogy valóság lesz belőle. Természetesen lesznek olyanok, akik mindkét színtéren szerepet kapnak majd, sőt, olyanok is – főleg a légiósok közül –, akik ugyan képességeik alapján helyet követelnének maguknak a hazai bajnokságban vagy kupában, de ott kevés lehetőség jut majd nekik.