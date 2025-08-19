RETRO RÁDIÓ

„Kizárt, hogy újabb kiütést lássunk” - Nem féltik a Győrt a sorsdöntő meccs előtt

Az ETO FC Győr csütörtökön a Rapid Wient fogadja a labdarúgó Konferencia-liga rájátszásának első meccsén.

Megosztás
Szerző: (s)
Létrehozva: 2025.08.19. 19:00
labdarúgás Konferencia-liga Rapid Wien ETO FC Szokolai László

Kellemetlen emlékeket idéz az ETO FC Győr párharca a Rapid Wien ellen. A két csapat csütörtökön (19 óra, TV: m4Sport) találkozik, és két évvel ezelőtt a bécsiék szintén magyar csapattal csaptak össze. Akkor 5-0-ra nyertek Debrecenben, és továbbjutottak. A Győr és a Ferencváros korábbi csatára, Szokolai László nem számít hasonló kudarcra.

Szokolai László
Szokolai László nem félti a Győrt. Fotó: Nemzeti Sport

Kizárt, hogy hasonló kiütést lássunk

– emelte ki Szokolai László, aki jól ismeri az osztrák futballt. Amikor 1983 és 1986 között a Sturm Grazban futballozott, a Rapidot az első három között jegyezték az ottani bajnokságban, és ma is ugyanez a helyzet.

Viszont semmiképpen sem jobb a Rapid, mint a svéd AIK Stockholm, melyet a mindkét oldalán stabil és feltűnően lendületes ETO kiejtett a harmadik selejtező körben a Kl-ből. Biztosra veszem, hogy Borbély Balázs edző csapata előnyt szerez az augusztus 29-i bécsi visszavágóra. Azt ugyan nem állítom, hogy túl jelentőset, de búcsúztatja az osztrákokat. A Rapid edzője az a Peter Stöger, aki a Ferencváros edzőjeként dolgozott, és bár a magyar futballt felületesen ismeri, de az ETO nincs a látókörében, és éppen ez dönt majd

– fogalmazott a 17-szeres válogatott Szokolai. 

Stöger Győrben várhatóan nehézségekkel számolhat, mert az Altach elleni legutóbbi 0-0-s bajnokin madagaszkári-francia középső védője, Jean Marcelin súlyos combsérülést szenvedett. A tréner amúgy a Dundee United elleni továbbjutás után elmondta, szerencséjük volt a 2-2-es végeredményt követő 11-es párbajban, és a főtáblára kerülés a céljuk. A riválisnál elsősorban a 192 cm magas ék, Ercan Kara veszélyes, a középpályán pedig az elefántcsontparti Amen Romeo fogja össze a Rapidot.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu