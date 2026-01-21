„Konganak a vészharangok" - Esterházy nem tart a Fradi görög ellenfelétől

A Groupama Arénában a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 7. fordulójában csütörtökön (21 óra, TV: m4Sport) a veretlen Ferencváros azt a görög Panathianikoszt fogadja, amely Esterházy Márton szerint mély gödörben van. A Fradi-Panathinaikosz meccsen a magyar csapat számít esélyesnek. A görög csapat egykori játékosa, Esterházy Márton szerint aligha nyugodt a Pana edzője.

Fradi-Panathinaikosz: Varga nélkül játszik a Fradi / Fotó: Czinege Melinda

Mivel az athéni rivális vasárnap az AEK-től idegenben 4-0-ra kikapott, konganak a vészharangok. Hatvanöt éves spanyol edzője, Rafa Benítez aligha nyugodt, mivel egy efféle K.O.-vereséget követően az ottani drukkerek és a könyörtelen média a fejét követeli. Ezt nem csodálom, hiszen a hellászi bajnokságban ötödik helyen állni kisebbfajta szégyen. Benítez tavaly ősz óta irányítja a Panathinaikoszt, eleinte bajnoki címet ígért. Szerintem viszont egy kiégett szakember, és nem is illik a görög futballközegbe, bármennyire is BL-t nyert a Liverpoollal

- nyilatkozta a Panathinaikoszban 1988/1989-ben szerepelt Esterházy. Viszont aláhúzta: a profi labdarúgó fő ismérve, hogy rövid idő alatt túlteszi magát az efféle jelentős kisiklásokon, ezért azt javasolja, senki ne ringassa magát rózsaszínű álmokba, noha a magyar bajnok a ligamezőnyben jelenlegi hatodik helyezettként esélyes az egyenes ági nyolcaddöntőre.

Fradi-Panathinaikosz Varga nélkül

Esterházy biztos abban, hogy az AEK-hoz távozott Varga Barnabás súgott Robbie Keane edzőnek arról, hogy hol vannak a Panathinaikosz sebezhető pontjai. Szerinte arra senki se számítson, hogy a jellegzetes vérbő görög futballt látja a csütörtök esti fagyban, tudniillik azoknak az időknek vége, az AEK-Panathinaikosz meccsen a két kezdőcsapatban összesen három hellászi játékos futballozott.

De mivel a vendégcsapat a 15. helyen áll az Európa-liga tabelláján, van esélye a rájátszásos folytatásra, ezért Gróf Dávidéknak fel kell készülniük egy rohamozó ellenfélre

- tette hozzá a 29-szeres exválogatott Esterházy, aki futballozott az 1986-os mexikói világbajnokságon.

Az FTC mellett a Betis, a Freiburg és Plzen veretlen még a mezőnyben. A zöld-fehérek jövő heti, egyben utolsó alapszakasz-riválisa, a jelenleg 11. Nottingham Forest lesz.