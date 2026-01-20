Csütörtök este sarkvidéki hideg fenyeget Budapesten

Közel egy hónapos kihagyást követően újra tétmérkőzés vár a Ferencvárosra. Bár az NB I. küzdelmei csak a hétvégén folytatódnak, a magyar rekordbajnok már csütörtökön érdekelt lesz a nemzetközi porondon. Az Európa-liga alapszakaszának hetedik fordulójában az athéni Panathinaikosz lesz a tavaszi szezon első erőpróbája Robbie Keane csapata számára. Egyik fél sem tekinthető toronymagas esélyesnek, de a hazai környezet mindenképpen a Fradi felé döntheti a mérleg nyelvét – és nem csupán a magyar szurkolók miatt.

A Fradi már biztosan bejutott az Európa-liga egyenes kieséses szakaszába (Fotó: Micheller Szilvia / Mediaworks)

Dermesztő hidegbe érkezik a Fradi ellenfele

Az előrejelzések szerint a kezdősípszó idején (21:00, tv: M4 Sport) mínusz 5 fok körüli hőmérséklet lesz a magyar fővárosban, amely az idő előrehaladtával tovább csökkenhet. Ez a magyar csapat számára nem akkora újdonság, viszont a vendégek számára annál inkább. Görögországban ugyanis az év ezen szakaszában is kellemes az időjárás: napközben kivétel nélkül tíz fok fölé szökik a hőmérséklet, a találkozó napjára pedig Athénban 15 fokot jósolnak.

Ez azt jelenti, hogy akár a húszfokos különbség sem elképzelhetetlen, ami alighanem zavaró lesz a Panathinaikosz játékosai számára, akik hasonló körülményekkel csak az ilyen nemzetközi meccseken találkoznak, évente egy-két alkalommal.

A valósághoz hozzátartozik, hogy a Fradi játékosai is melegebb éghajlaton készültek az elmúlt hetekben, hiszen az együttes Spanyolországban edzőtáborozott, de az összecsapás előtt három nappal visszatértek Budapestre.

Varga Barnabás is súghat

Nem csak a hideg időjárás nehezítheti a görögök dolgát, hanem Varga Barnabás is. A Fradi egykori kiváló csatára az AEK Athén színeiben nemrég éppen a Panathinaikosz ellen kapott először lehetőséget a kezdőcsapatban, 4-0-ra nyertek. A zöld-fehérek volt gólzsákja valószínűleg a távozás ellenére is jó kapcsolatot ápol néhány korábbi csapattársával, így akár a meccs előtt néhány hasznos taktikai megfigyelést is „odacsúsztathat” az FTC játékosoknak.

A Ferencváros jelenleg a hatodik helyen áll az Európa-liga 36 csapatos tabelláján. A továbbjutáshoz az első 24 között kell végezni, amit a zöld-fehérek már matematikailag is bebiztosítottak. A hátralévő két meccsen már csak a legjobb nyolcba kerülés a tét, ami egyenes utat jelentene a nyolcaddöntőbe.