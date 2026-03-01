Ilyen gyönyörű menyasszony volt Keszthelyi Vivien – Fotó
Megérkeztek az első fotók. Összeházasodott Keszthelyi Vivien és David Schumacher.
Mint arról korábban a Metropol beszámolt, Ralf Schumacher fia, David Schumacher hosszú évek óta él párkapcsolatban Keszthelyi Viviennel. November elején érkezett az örömhír, miszerint hivatalossá tették kapcsolatukat és eljegyezték egymást.
Keszthelyi Vivien és David Schumacher egybekelt
Most pedig derült égből villámcsapásként érkezett a hír, miszerint a legnagyobb titokban össze is házasodott a gerlepár. A két autóversenyző boldogsága süt a fotókról. Négy hónappal a romantikus lánykérést követően mondták ki a boldogító igent.
„Hivatalosan is Mr. és Mrs. Kimondtuk, hogy »akarom«. Mindezt a családunk és a legközelebbi barátaink társaságában. Ez pedig a mindent jelentette számunkra” – írta Vivien a posztjához.
