Nem akármilyenre sikerült Varga Barnabás első gólja az AEK Athénban
Csereként beállva, két perc alatt, szöglet után, fejjel. Varga Barnabás gólja egy 116. percben megítélt büntető miatt mégsem ért győzelmet az AEK Athén-Olympiakosz görög bajnokin.
Megszerezte első gólját új csapatában Varga Barnabás, ráadásul nem is akárhogyan. A 31 éves magyar csatár ugyanis csereként állt be a vasárnap esti AEK Athén-Olympiakosz görög bajnoki mérkőzésre, és két perccel később máris a kapuba talált. Egy 116. percben megítélt büntető azonban elrontotta az ünnepet.
Az AEK Athén vezetőedzője, Marko Nikolics ugyan az előző két bajnoki mérkőzésen már kezdőként számolt Vargával, az Olympiakosz elleni rangadón csak a kispadra nevezte a magyar csatárt. A találkozón azonban sokáig nem született gól, így a szerb szakember változtatásra szánta el magát, és az 57. percben pályra küldte a 31 éves focistát.
Varga Barnabás pedig két perccel később megszerezte a vezetést az athéniaknak – tőle jól megszokott módon fejjel vette be az Olympiakosz kapuját.
Razvan Marin ívelte a labdát szögletből a magyar csatár fejére, aki okosan fejelte le a labdát a földre, amibe a vendég csapat kapusa csak beleérni tudott, hárítani már nem.
Egy 116. percben ellenük megítélt büntetőrúgás viszont elrontotta a Ferencváros korábbi támadójának örömét, az Olympiakosz ugyanis értékesítette azt és 1-1-re mentette a találkozót. Az AEK Athén így is átvette a vezetést a görög bajnokságban – a második helyen álló PAOK egy mérkőzéssel kevesebbet játszott –, míg az Olympiakosz maradt a harmadik.
