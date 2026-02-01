Nem akármilyenre sikerült Varga Barnabás első gólja az AEK Athénban

Megszerezte első gólját új csapatában Varga Barnabás, ráadásul nem is akárhogyan. A 31 éves magyar csatár ugyanis csereként állt be a vasárnap esti AEK Athén-Olympiakosz görög bajnoki mérkőzésre, és két perccel később máris a kapuba talált. Egy 116. percben megítélt büntető azonban elrontotta az ünnepet.

Varga Barnabás gólja egy 116. percben megítélt büntető miatt mégsem ért győzelmet az AEK Athén-Olympiakosz görög bajnokin Fotó: AEK Athén

Varga Barnabás első gólja az AEK Athénban

Az AEK Athén vezetőedzője, Marko Nikolics ugyan az előző két bajnoki mérkőzésen már kezdőként számolt Vargával, az Olympiakosz elleni rangadón csak a kispadra nevezte a magyar csatárt. A találkozón azonban sokáig nem született gól, így a szerb szakember változtatásra szánta el magát, és az 57. percben pályra küldte a 31 éves focistát.

Varga Barnabás pedig két perccel később megszerezte a vezetést az athéniaknak – tőle jól megszokott módon fejjel vette be az Olympiakosz kapuját.

Razvan Marin ívelte a labdát szögletből a magyar csatár fejére, aki okosan fejelte le a labdát a földre, amibe a vendég csapat kapusa csak beleérni tudott, hárítani már nem.

Egy 116. percben ellenük megítélt büntetőrúgás viszont elrontotta a Ferencváros korábbi támadójának örömét, az Olympiakosz ugyanis értékesítette azt és 1-1-re mentette a találkozót. Az AEK Athén így is átvette a vezetést a görög bajnokságban – a második helyen álló PAOK egy mérkőzéssel kevesebbet játszott –, míg az Olympiakosz maradt a harmadik.