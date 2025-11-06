RETRO RÁDIÓ

Lecsaptak a rendőrök: félmilliós gyorshajtási bírságot szabtak ki Kőbányán

Kifejezetten Kőbányán figyelték az autósokat október 27-e és november 2-a között. Ez lett az eredménye: félmilliós bírságot szabtak ki.

Szerző: Bander Anita Csilla
Létrehozva: 2025.11.06. 19:45
gyorshajtás bírság veszélyes

Az október 27-e és november 2-a közötti időszakban összesen 270 olyan közlekedőt mértek be, akik túllépték a megengedett sebességkorlátot. Egyikük azonban minden társát túlszárnyalta, félmilliós bírságot kapott. A 44. héten 270 gyorshajtóról készítettek felvételt - közölte a police.hu.

Továbbra is méri az autósok sebességét a rendőrség mobil egységekkel. Így tettek nemrég a X. Kerületi Rendőrkapitányság munkatársai is, akik kifejezetten Kőbányán figyelték az autósokat október 27-e és november 2-a között. A kerületben több helyszínen mérték a gépjárművek sebességét a gyorshajtások visszaszorítása érdekében.  

129 km/h-t száguldott ott, ahol a maximális megengedett sebesség csupán 50 km/h.

Összesen 270 autó lépte túl a megengedett legnagyobb sebességet. A rekorder sebességtúllépő a Vaspálya utcán autójával 50 km/h helyett 129 km/h-val közlekedett, amiért 468 000 forint közigazgatási bírságot kell fizetnie. A közlekedési balesetek számának csökkentése érdekében a Budapesti Rendőr-főkapitányság a jövőben is szervez hasonló ellenőrzéseket.

 

