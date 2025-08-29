Minden, amit tudni kell az új budapesti traffipaxokról – újabb 38 helyen mérnek

Budapesten, a Vidar Speed típusú sebességmérő berendezések felvételei alapján az idei év első felében összesen több, mint 145 ezer eljárást indítottak. A tavaly novemberben telepített új traffipaxok mérései alapján 7 milliárd forintnál is több bírságot szabott ki a rendőrség. A fix sebességmérők jelentette kontroll és a gyorshajtók számának csökkenése miatt a rendőrség és a Főpolgármesteri Hivatal további 38 helyszínen tervez új traffipaxokat telepíteni a fővárosban.

Az új traffipaxok elől nincs menekvés: csökkent is a gyorshajtók száma Budapesten (Fotó: Andreas Ebner / Pexels – Képünk illusztráció)

Az ORFK szerint a Fővárosi Önkormányzat segítségével eddig üzembe helyezett fix sebességmérő kamerák igen jelentős mértékben járultak hozzá a közlekedés biztonságához. Egyértelműen megállapítható, hogy csökkent a bemért gyorshajtások száma azokon az érintett útszakaszokon, ahol tavaly novemberben újonnan lett kihelyezve összesen 26 ilyen fix traffipax.

Ezek a kamerák 47 sávot tartanak szemmel és tavaly novemberben és decemberben átlagosan napi 1493 gyorshajtót csíptek nyakon, míg az idei első fél évben már csak napi átlag 805-öt.

Ez az adat is jól alátámasztja az ORFK és a Főpolgármesteri Hivatal megállapításait, amelyekkel az új traffipaxok üzembe helyezését indokolják.

Összesen 38 helyre jöhetnek új traffipaxok Budapesten

Az már tényként kezelhető, miután az ORFK, valamint a Főpolgármesteri Hivatal is megerősítette, hogy a kedvező tapasztalatok miatt a rendszer bővülni fog: összesen 38 olyan helyszín van Budapesten, ahol a későbbiekben új traffipax telepítése várható. Hogy pontosan hová is helyezik ki ezeket a sebességmérő berendezéseket, illetve, hogy ezek hány sávot ellenőriznek, azt a Főpolgármesteri Hivatal közlése szerint a rendőrséggel közösen jelölik majd ki.