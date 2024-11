8 éve nyerte meg Veréb Tamás a Sztárban Sztárt, nagyot fordult azóta vele a világ

Veréb Tamás 8 évvel ezelőtt vihette haza a TV2 Sztárban Sztár negyedik évadában a legsokoldalúbb énekesnek járó díjat. Az énekes egy rövid bejegyzésben is megemlékezett a közel egy évtizede történt eseményekről. Tamás a Metropolnak elárulta, hogy nagyon megható visszagondolni arra a pillanatra és az utána következő évekre is.

Veréb Tamásnak csak boldog emlékei vannak a műsorral kapcsolatban / Fotó: Markovics Gábor

Szívmelengető volt, mert egy rajongó hívta fel a figyelmemet erre az évfordulóra. Természetesen másként látom a dolgokat a szakmáról, mint akkoriban, de ez törvényszerű. Nagyon hálás vagyok azért, hogy akik akkor mellettem álltak, most is velem vannak a koncerteken, színházi előadásokon és a tévé előtt

– kezdte az énekes.

Veréb Tamás szerint az örök körforgás az élet része

Az énekes a nosztalgiában arra is kitért, hogy az elmúlt 8 év sem volt mindig fenékig tejfel, de pozitívan látja minden pillanatát.

„Ha visszatekintek erre az elmúlt 8 évre, sok minden eszembe jut, mint mindenkinek, nekem is voltak időszakok, amikor fent voltam, és lent is. De attól függetlenül örömmel tekintek vissza minden pillanatra, mert ezek nélkül nem az lennék, aki ma vagyok. Persze sokkal könnyebb volt ezeket is elviselni a szeretteim és a közönségem támogatásával. Ezért is vagyok hálás minden lehetőségért, mert sok lelkierőt és elhivatottságot igényel az előadói szakma” – zárta a gondolatait Tamás, aki elárulta, hogy az elmúlt egy év történései nagyon sok mentális erőt adtak neki.