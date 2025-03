Veréb Tamás életében először gonosz lesz!

Veréb Tamás színész-énekes igazán mozgalmas időszak előtt áll, hiszen rengeteg munkája lesz a következő hónapokban. Nemcsak izgalmas szerepeket kapott, hanem egy olyan kihívás is vár rá, amilyenben még soha nem volt része. Saját bevallása szerint nagyon várja, hogy teljesen új karakterekben próbálhassa ki magát.

Veréb Tamást a szülei sem látták még ilyen szerepben (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

A Shrek, a musical című darabban én leszek Szamár, aki egy komikus karakter. Izgatott vagyok ezzel kapcsolatban, mert ilyen jellegű komikus szerepet még nem játszottam, főleg nem olyat, amivel szemben ekkora elvárásom van – márpedig általában magammal szemben mindig nagy elvárásokat állítok

– mondta lapunknak a színész.

Veréb Tamás életében először lesz rossz fiú (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

Veréb Tamás Szente Vajk új darabjaiban szerepel

Nemcsak a Shrek musicalben láthatja majd a közönség, hanem egy teljességgel új szerepkörben is kipróbálhatja magát Veréb Tamás. Egy olyan karakter bőrébe bújik, amilyenhez hasonlót eddig még nem formált meg.

„Kecskeméten lesz most egy bemutatóm, szintén Szente Vajk rendezésében. Egy nagyszabású musical, amelyben életem első gonosz karakterét játszom majd. Ez egy teljes színészi utazás. A darab címe: A trón. Ez egy ősbemutató lesz, amelyet a Galambos Attila, Szente Vajk, Juhász Levente hármas jegyez. Ugyanez a csapat alkotta a Puskás musicalt és a Kőszívűt is, tehát egy nagyon összeszokott alkotói közösségről van szó, akik ismét fantasztikus munkát végeztek.”

A színész abban bízik, hogy a menyasszonya is meglepődik azon, amit látni fog (Fotó: archív)

Veréb Tamás párja is meglepődik majd

A színésznek komoly elvárásai vannak magával szemben, hiszen a gonosz szerepek egy egészen más színészi játékot követelnek meg. Saját bevallása szerint annyira sötét karaktert kell megformálnia, hogy még a hozzá legközelebb álló emberek is megdöbbenhetnek rajta.

„Nagyon szeretném, hogy olyan jól sikerüljön ez az alakítás, hogy a szüleim és a menyasszonyom is átgondolja utána, hogy egyáltalán szóba állnak-e velem” – nevetett.

„Egy rettenetesen komplex személyiségű ember bőrébe kell bújnom, ami nagyon izgalmas kihívás számomra. Hálás vagyok Szente Vajknak, hogy ilyen lehetőséget adott nekem, ugyanis általában a szépfiú vagy a hős karaktereket szoktam megformálni. Azt azonban még én magam sem tudtam, hogy ennyire élvezni fogom ezt a gonosz szerepet!”