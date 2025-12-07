Fontos figyelmeztetést kapott minden Android-felhasználó: ezt ellenőrizned kell, különben...
Lépj mihamarabb, mielőtt még késő lesz!
Minden Android-felhasználónak érdemes azonnal megnéznie a beállításokat, és ellenőriznie, hogy elérhető-e a legújabb Google szoftverfrissítés.
Fontos figyelmeztetést kapott minden Android-felhasználó
Az amerikai vállalat megerősítette, hogy egy új verzió már elérhető, amely az Android operációs rendszerben található 107 biztonsági hibát javítja ki. Még aggasztóbb, hogy ezek közül két probléma az úgynevezett nulladik nap fenyegetés alá tartozik, ami azt jelenti, hogy a kiberbűnözők már felfedezték őket, és aktívan kihasználják azokat az Android-eszközök támadására.
A Google szerint „a legsúlyosabb probléma egy kritikus biztonsági sebezhetőség a Framework komponensben, amely további végrehajtási jogosultságok nélkül is távoli szolgáltatásmegtagadáshoz vezethet”. A vállalat hozzátette, hogy a súlyossági besorolás tükrözi a lehetséges hatást, ha az eszköz védelmeit letiltják vagy megkerülik.
A Pixel eszközök tulajdonosai azonnal megkapják a frissítést. Más Android-gyártók, például a Samsung, a Honor és a OnePlus, több időt vehetnek igénybe a frissítés bevezetésével, ezért fontos figyelni a frissítést, és telepíteni, amint elérhetővé válik.
A Google azt is megjegyezte, hogy az Android újabb verziói olyan fejlesztéseket tartalmaznak, amelyek megnehezítik a kihasználást, és arra ösztönzi az összes felhasználót, hogy lehetőség szerint frissítsék az eszközüket.
Hogyan frissítheted Android-eszközödet?
- Csatlakozz a Wi-Fi-hez – a frissítések mérete nagy lehet, és a szélessávú kapcsolat általában gyorsabb és megbízhatóbb, mint a mobil adatforgalom.
- Töltsd fel a telefonodat legalább 50%-ra, vagy tedd fel töltőre.
- Nyisd meg a Beállítások menüpontot, majd kattints a Rendszer, utána pedig a Rendszerfrissítés menüpontra.
- Menj rá a Frissítés keresése menüpontra, majd töltse le az elérhető frissítéseket.
- A letöltés befejezése után kattints a Telepítés-re. A telefon ezt követően újraindul, hogy befejezze a folyamatot.
Tehát a tanács egyértelmű: ha Androidos telefonod van, telepítsd a frissítést a lehető leghamarabb. A javítás telepítése után a készüléked védve lesz az újonnan felfedezett fenyegetésekkel szemben - írja a Mirror.
