Fontos figyelmeztetést kapott minden Android-felhasználó: ezt ellenőrizned kell, különben...

Minden Android-felhasználónak érdemes azonnal megnéznie a beállításokat, és ellenőriznie, hogy elérhető-e a legújabb Google szoftverfrissítés.

Fontos figyelmeztetést kapott minden Android-felhasználó

Az amerikai vállalat megerősítette, hogy egy új verzió már elérhető, amely az Android operációs rendszerben található 107 biztonsági hibát javítja ki. Még aggasztóbb, hogy ezek közül két probléma az úgynevezett nulladik nap fenyegetés alá tartozik, ami azt jelenti, hogy a kiberbűnözők már felfedezték őket, és aktívan kihasználják azokat az Android-eszközök támadására.

A Google szerint „a legsúlyosabb probléma egy kritikus biztonsági sebezhetőség a Framework komponensben, amely további végrehajtási jogosultságok nélkül is távoli szolgáltatásmegtagadáshoz vezethet”. A vállalat hozzátette, hogy a súlyossági besorolás tükrözi a lehetséges hatást, ha az eszköz védelmeit letiltják vagy megkerülik.