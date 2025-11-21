Sürgős figyelmeztetést adtak ki: több mint 2 millió Google Chrome-felhasználó van veszélyben

A Google figyelmeztetett, hogy több mint 2 millió Chrome-felhasználó számítógépe és laptopja veszélybe kerülhet, miután hackerek sikeresen behatoltak a böngészőbe.

Több mint 2 millió Google Chrome-felhasználó van veszélyben Fotó: Pexels (illusztráció)

A techóriás kénytelen volt sürgősségi frissítést kiadni minden felhasználónak, aki asztali gépről használja a böngészőt, miután felfedezték az úgynevezett "nulladik nap" fenyegetés súlyosságát.

A Google figyelmeztetést adott ki, hogy a hackerek új módszert találtak a Chrome böngészőbe való behatolásra, amelyet az emberek eszközeinek megtámadására használtak.

Kifejtették, hogy a gyenge pont a Chrome "V8" motorjában található, amely a Chrome azon része, amely a weboldalak kódját futtatja, vagyis egy hiba ebben a területben lehetővé teszi a hackerek számára, hogy a Chrome-ot olyan dolgokra kényszerítsék, mint például káros kód futtatása.

A hibát a Google fenyegetéselemző csoportja fedezte fel a múlt héten, és „zero day” fenyegetésnek minősítette, ami azt jelenti, hogy nincs idő javítást készíteni vagy kijavítani, így a felhasználók sebezhetőek a támadók által történő kihasználással szemben.

Nem tudni, hogy a hiba mennyi ideje rejtőzött a böngésző JavaScriptjében, azonban a Google elismerte, hogy a hiba a normál ellenőrzéseket megkerülte, mert egész idő alatt inaktív volt.

Csak akkor vált láthatóvá a hiba a crash logok és a viselkedési rendellenességek formájában, amikor a támadók közvetlenül ezt a sebezhetőséget kezdték megcélozni. Bár a fenyegetésről kevés információ áll rendelkezésre, ez a típusú hiba lehetővé teheti távoli támadók számára, hogy destabilizálják a rendszert vagy futtassák a saját kódjukat, így rosszindulatú szoftvereket juttathatnak a célzott eszközökre.

Hogyan védhetik meg magukat a Google Chrome-felhasználói?

A Google kiadott egy biztonsági frissítést, ami azt jelenti, hogy minden Chrome-felhasználónak a lehető leghamarabb frissítenie kell a böngészőjét. A frissítés automatikusan letöltődik, de csak a böngésző újraindítása után települ.

Ez azt jelenti, hogy ha Ön olyan típusú ember, aki hetekig nyitva tartja a lapokat a laptopján, akkor mindet be kell zárnia és újra kell indítania a böngészőt, hogy megkapja a hibával szembeni szükséges védelmet - írja a Ladbible.