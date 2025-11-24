RETRO RÁDIÓ

Aggasztóan egyszerű: egyetlen lépés, és a csalók mindenhez hozzájuthatnak a telefonodon

Manapság már semmiben sem lehet igazán megbízni. A legtöbben teljes mértékben a telefonunkra vagyunk utalva, és rengeteg személyes információt tárolunk rajta.

A kapcsolataink, a fotóink, sőt a banki adataink is egyetlen ujjmozdulatra vagy egyszerű arcfelismerésre elérhető a telefonunkban, ami egyszerre jelent áldást és átkot is, ugyanis, bár nagyon kényelmes számunkra, de ugyanilyen könnyen hozzáférhetnek mások is.

Új egylépéses módszerrel törik fel a telefonokat a hackerek
Új egylépéses módszerrel törik fel a telefonokat a hackerek Fotó: Képünk illusztráció/Shutterstock

Másodpercek alatt feltörhetik a telefonodat, erre érdemes odafigyelni

A mai generáció szinte teljes mértékben a telefonjától függ, és majdhogynem mindig magánál hordja a készüléket, ezért könnyű célpontokká válhatnak a tolvajok és a hackerek számára, akik próbálják eladni az eszközöket, vagy hozzáférni a személyes adatokhoz.

Nemrég kiderült, hogy a hackerek egy igen találékony módszert találtak ki a telefonok feltörésére. A legújabb módszerük az, hogy látszólag ajándékot küldenek a kiszemelt áldozatuknak. Elsőre ez talán nem hangzik aggasztónak, és sokan be is dőlnek neki, hiszen a csomagot egy jól ismert márkától küldik: egy új ruha, játék esetleg étel helyett azonban csak egy QR-kód lesz a csomagban.

A következő fog történni: megkapod a csomagot, megnézed, és azt gondolod, »Ó, valaki küldött egy ajándékot«. A csomagon vagy a csomagban lesz egy QR-kód, amit ha beolvasol, az összes információ a telefonodról elküldésre kerül a csalónak, a hitelkártya adatai, a banki információk, a fotók, a telefonszámok, a névjegyek. Minden, ami a telefonodon van, a QR-kód beolvasása után a csalóhoz kerül

– mondta el Bo Braxton Da Savage, volt rendőr egy, az Instagramra feltöltött videójában. Így tehát, ha nem várt csomag érkezik hozzánk, hiába a kíváncsiság, nem árt nagyon óvatosnak lenni.

Adrianus Warmenhoven a NordVPN-től továbbá elmagyarázta, hogy ha beolvasunk egy gyanús QR-kódot, akkor, amennyiben a böngésző nincs frissítve, vagy sebezhető, akkor a telefon egy olyan internetes oldalra irányít át, amely lehetővé teszi a hacker számára, hogy átvegye az irányítást, és megfertőzze az eszközt – írja a Ladbible.

 

