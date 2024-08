Baby Gabi a titokzatos férjéről: „Ő olyan, mint Colombo felesége”

Szklenár Gabriellát az ország a Baby Sisters énekesnőjeként, Baby Gabi művésznéven ismerte meg. A jelenlegi nevét azonban csak a legközelebbi ismerősei tudhatják. Az énekesnő ugyanis több mint tíz évvel ezelőtt feleség lett, ám férje kilétét a lehető legnagyobb titokban tartja.

Szklenár Gabriellát Baby Gabiként ismerte meg az ország, jelenlegi, férjezett nevét azonban csak a kiváltságosok ismerik (Fotó: Facebook)

„Az én férjem olyan, mint Colombo felesége”

Baby Gabi az Abaházi Presszóban vendégeskedve elárulta, a Baby Sisters feloszlása után szeretett volna megszabadulni a ráaggatott művésznévtől, de a mai napig nem sikerült neki. Legnagyobb rajongói ugyan ismerik eredeti családnevét, ám az igazolványaiban már férjezett neve szerepel, amiről csak a barátai, rokonai tudnak, férjének kilétét, így nevét is teljes titokban tartja!

„Szklenár Gabriella Kingaként születettem!” – árulta el a műsorban az elismert énekesnő, mire a műsorvezető, Abaházi Csaba rákérdezett, hogy így is mutatkozik-e be másoknak?

„Nem, dehogyis. Ha bemutatkozom, akkor a férjezett nevemet használom, de azt most nem mondom el. Merthogy az én férjem olyan, mint Colombo felesége! Van, de sosem látja senki, neve sincs… De, de, van neve, fel is vettem a nevét, de azért általában, ha elmegyek valahová, akkor Baby Gabinak vagy esetleg Szklenár Gabinak hívnak” – summázta az énekesnő, akinek egyébként a titokzatos férjével közös ikerfiai hamarosan nyolcévesek lesznek.

Baby Gabi: „Egyre neccesebb lesz, közel az ötvenhez”

Az énekesnő azt is elárulta, hogyan viszonyul a lassan harminc éve a nevével összeforrt „Baby” előtaggal.

„Mindenki így hívott a Baby Sisters-ben. Aztán a zenekar feloszlása után, szólóénekesnőként két lemez erejéig megpróbáltam, hogy elhagyom a Baby nevet, és csak simán Gabi legyek, mert gondoltam rá, hogy később azért ez elég gáz lesz. De nem sikerült. Azóta úgy mondom a fellépések végén, hogy »Sziasztok, Baby Gabi voltam, nemsokára Néni Gabi…« Egyre neccesebb lesz, közel az ötvenhez. Hiába kértem, hogy akkor inkább konferáljanak fel úgy, hogy az ex-Baby Sisters-tag, mert még azt is elfogadom. De nem tudom levakarni magamról” – ismerte el Gabi a beszélgetésben.