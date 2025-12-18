Szúrós tűlevelek és méltató tekintetek: így vettünk karácsonyfát régen – retró galéria

A karácsony legfontosabb szimbóluma a fenyőfa, amelyet már egészen december elejétől országszerte számtalan helyszínen árusítanak. A karácsonyfa vásárlási szokások családonként eltérőek lehetnek, van, aki a műfenyő, és van, aki pedig az élő fa mellett teszi le a voksát. Azonban a legtöbben még mindig az élő fákat választják, hiszen sokan ragaszkodnak azokhoz a megszokott hagyományokhoz, mikor egy család karácsony előtt néhány nappal maga választja ki a megfelelő darabot, amely majd a lakásukat fogja ünnepi díszbe borítani.

Karácsonyfa vásárlása régen Fotó: Fortepan

Egyre többen választanak hazai termelőtől származó fenyőt vagy akár földlabdás fát, amely az ünnepek után tovább nevelhető. A karácsonyfa kiválasztása sok családban már önmagában is közös, ünnepre hangoló élmény.

Karácsonyfa vásárlása régen

Régen a karácsonyfa vásárlása egészen másképp zajlott, mint napjainkban. Sok család maga vágta ki a fát a közeli erdőből vagy a kertből, gyakran engedéllyel, és nem a méret vagy a tökéletes forma volt a legfontosabb, hanem az, hogy „saját” legyen. Ezt gyakran az utolsó pillanatra maradt, és sok helyen csak december 24-én került be a házba a fenyő. A falvakban nem volt külön karácsonyfa-árusítás és aki tehette, a saját földjéről vagy ismerőstől szerezte be a fát, mások ágakból állítottak össze „karácsonyfát”.

Galériánkban, mely az alábbi fotóra kattintva nyílik meg, a régi idők karácsonyfa-vásárlásait idézzük fel: