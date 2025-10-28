RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Őszinte részvétünk a kenyai repülőgép-szerencsétlenségben elhunyt magyarok családjainak

Facebookon reagált a szörnyű tragédiára.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.28. 13:41
Orbán Viktor Szijjártó Péter kenya baleset

Orbán Viktor Facebookon reagált a szörnyű tragédiára. Kenyában zuhant le egy repülőgép, amelynek fedélzetén 10 utasból 8 magyar állampolgár volt.

Őszinte részvétünk a kenyai repülőgép balesetben elhunyt magyarok családjainak.
Orbán Viktor: Őszinte részvétünk a kenyai repülőgép balesetben elhunyt magyarok családjainak. Fotó: Pexels

A kenyai repülőgép balesetben 8 magyar halt meg

Micsoda tragédia! Őszinte részvétünk a kenyai repülőgép-szerencsétlenségben elhunyt magyarok családjainak. Szijjártó Péter felvette a kapcsolatot a kenyai hatóságokkal, a KKM munkatársai mindenben segítik az érintett családokat.

- írta a miniszterelnök.

