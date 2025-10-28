Orbán Viktor: Őszinte részvétünk a kenyai repülőgép-szerencsétlenségben elhunyt magyarok családjainak
Facebookon reagált a szörnyű tragédiára.
Orbán Viktor Facebookon reagált a szörnyű tragédiára. Kenyában zuhant le egy repülőgép, amelynek fedélzetén 10 utasból 8 magyar állampolgár volt.
A kenyai repülőgép balesetben 8 magyar halt meg
Micsoda tragédia! Őszinte részvétünk a kenyai repülőgép-szerencsétlenségben elhunyt magyarok családjainak. Szijjártó Péter felvette a kapcsolatot a kenyai hatóságokkal, a KKM munkatársai mindenben segítik az érintett családokat.
- írta a miniszterelnök.
