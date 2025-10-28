RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: A többség a béke oldalán van!

Egyre többen leszünk a háborúellenesek táborában - írta Orbán Viktor.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.28. 12:01
Orbán Viktor békepárti Egyesült Államok

Orbán Viktor kedden a Facebookon tette közzé, hogy a háborúellenes és békepárti erők az egész világon többségben vannak.

ORBÁN Viktor
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A glóbuszon, a teljes emberiség körét figyelembe véve, az elsöprő többség a béke oldalán van. Amikor a nyugati világról beszélünk, ott is azt kell látnunk, hogy ennek a nagyobbik, az erősebbik fele az Egyesült Államok, és az erősebbik fele az a béke oldalán van. És itt, Közép-Európában azért most jönnek vissza a békepárti és háborúellenes csehek, Szlovákiában háborúellenes kormány van, Magyarországon háborúellenes kormány van, úgy látom, hogy Lengyelországban is fordul a szél, idő kell még, hogy tisztában lássunk.

És azt hiszem, hogy ahogy a gazdasági bajok nőnek Nyugat-Európában, egyre több ország ismeri be, hogy egész egyszerűen nincs pénzünk ahhoz, hogy ezt a háborút mi finanszírozzuk. Tehát arra számítok, hogy az idő múlásával szinte napról napra egyre többen leszünk a háborúellenesek táborában.

- írta a miniszterelnök a Facebookon.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu