Orbán Viktor: A többség a béke oldalán van!

A glóbuszon, a teljes emberiség körét figyelembe véve, az elsöprő többség a béke oldalán van. Amikor a nyugati világról beszélünk, ott is azt kell látnunk, hogy ennek a nagyobbik, az erősebbik fele az Egyesült Államok, és az erősebbik fele az a béke oldalán van. És itt, Közép-Európában azért most jönnek vissza a békepárti és háborúellenes csehek, Szlovákiában háborúellenes kormány van, Magyarországon háborúellenes kormány van, úgy látom, hogy Lengyelországban is fordul a szél, idő kell még, hogy tisztában lássunk.

És azt hiszem, hogy ahogy a gazdasági bajok nőnek Nyugat-Európában, egyre több ország ismeri be, hogy egész egyszerűen nincs pénzünk ahhoz, hogy ezt a háborút mi finanszírozzuk. Tehát arra számítok, hogy az idő múlásával szinte napról napra egyre többen leszünk a háborúellenesek táborában.