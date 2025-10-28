RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: A konfliktus éleződését csak egy közvetlen orosz-európai tárgyalással lehet megelőzni

A miniszterelnök az orosz-európai konfliktus veszélyéről irt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.28. 07:12
Orbán Viktor kedden reggel az orosz-európai konfliktus veszélyeiről írt a Facebook oldalán.

Fotó: Orbán Viktor/Facebook
Orbán Viktor a háború előszelére figyelmeztet

Csütörtökön és pénteken találkoztunk az európai vezetőkkel, tegnap a Szentatyával és Olaszország miniszterelnökével. A saját szememmel láthattam, ma minden európai vezető a háborúról gondolkodik.


Európa ereje és pénze fogytán. A legnagyobb kérdés, hogy ki fogja finanszírozni azt, ami megmarad Ukrajnából a háború után. Kinek van erre pénze? Melyik európai uniós ország polgárai hajlandóak sokmilliárd eurót küldeni az önmagát fenntartani képtelen Ukrajna számára? 


Van is egy új brüsszeli csodafegyver: lefoglalni, és felhasználni az Európában lévő orosz valutatartalékot. Ez egy orosz-európai konfliktus, akár háború előszele is lehet. A konfliktus éleződését csak egy közvetlen orosz-európai tárgyalással lehet megelőzni. Mi ezt szorgalmaztuk az elmúlt napok találkozóin.

- írta a miniszterelnök.

