Orbán Viktor: A konfliktus éleződését csak egy közvetlen orosz-európai tárgyalással lehet megelőzni
A miniszterelnök az orosz-európai konfliktus veszélyéről irt.
Orbán Viktor kedden reggel az orosz-európai konfliktus veszélyeiről írt a Facebook oldalán.
Orbán Viktor a háború előszelére figyelmeztet
Csütörtökön és pénteken találkoztunk az európai vezetőkkel, tegnap a Szentatyával és Olaszország miniszterelnökével. A saját szememmel láthattam, ma minden európai vezető a háborúról gondolkodik.
Európa ereje és pénze fogytán. A legnagyobb kérdés, hogy ki fogja finanszírozni azt, ami megmarad Ukrajnából a háború után. Kinek van erre pénze? Melyik európai uniós ország polgárai hajlandóak sokmilliárd eurót küldeni az önmagát fenntartani képtelen Ukrajna számára?
Van is egy új brüsszeli csodafegyver: lefoglalni, és felhasználni az Európában lévő orosz valutatartalékot. Ez egy orosz-európai konfliktus, akár háború előszele is lehet. A konfliktus éleződését csak egy közvetlen orosz-európai tárgyalással lehet megelőzni. Mi ezt szorgalmaztuk az elmúlt napok találkozóin.
- írta a miniszterelnök.
