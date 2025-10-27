Orbán Viktor különleges képeket rakott ki a vatikáni látogatásáról
Orbán Viktor hétfőn találkozott XIV. Leó pápával.
XIV. Leó pápával találkozott a Vatikánban Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor, aki most eddig sosem látott képeket osztott meg az eseményről.
Pápai audiencia.
Ma arra kértem a Szentatyát, hogy a Vatikán továbbra is támogassa Magyarország háború elleni törekvéseit!
– írta Orbán Viktor az alább megtekinthető fotókhoz.
