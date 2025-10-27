RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor különleges képeket rakott ki a vatikáni látogatásáról

Orbán Viktor hétfőn találkozott XIV. Leó pápával.

XIV. Leó pápával találkozott a Vatikánban Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor, aki most eddig sosem látott képeket osztott meg az eseményről.

XIV. Leó pápa és Orbán Viktor / Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

Pápai audiencia.

Ma arra kértem a Szentatyát, hogy a Vatikán továbbra is támogassa Magyarország háború elleni törekvéseit!

– írta Orbán Viktor az alább megtekinthető fotókhoz.

