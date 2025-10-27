Orbán Viktor megmutatta, milyen volt találkozni XIV. Leó pápával
Különleges videót posztolt Orbán Viktor.
Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor hétfőn a Vatikánban találkozott XIV. Leó pápával, akinek egy régi könyvet vitt ajándékba Szent Gellért életéről. Az államfő megosztott a közösségi oldalán egy videót, amiben megmutatta, milyen volt a látogatása.
Út a békéhez. Magánaudiencián Őszentsége XIV. Leó pápánál.
– írta a lenti videóhoz Orbán Viktor.
