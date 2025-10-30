Egyszer már megtörtént a Süllős család tragédiája
Egyszer már szembenézett hasonlóval az érintett légitársaság. A Süllős Gyula családját érintő kenyai repülőgép-baleset már a második tragédia volt.
Nem ez volt az első alkalom, hogy a Mombasa Air Safari nevű légitársaság gépe több életet követelő tragédiát szenvedett el. Mint ismert, a kenyai repülőgép-balesetben a Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője, Süllős Gyula és családja vesztették életüket, de tizenhárom éve egyszer már történt hasonló.
A Süllős család repülőgépét üzemeltető Mombasa Air Safari 2012-ben egyszer már szembenézett egy tragédiával. Akkor egy másik repülőgépük zuhant le a Masai Marában, a baleset négy halálos áldozatot követelt – írja a evrimagaci.org.
A portál hozzáteszi, Kenya legutóbbi biztonsági felügyeleti mustrája szerint – amit a polgári repülési szervezet 2018-ban tett közzé – az ország baleset-kivizsgálási teljesítménye elmaradt a globális átlagtól. És bár Kenya légi közlekedése jelentős előrelépést tett az elmúlt időszakban, a magyar halálos áldozatokat követelő legutóbbi baleset miatt szigorúbb biztonsági protokollt vezethetnek be és a szabályozási felügyeletet is alaposabban kivizsgálhatják.
