Egyszer már megtörtént a Süllős család tragédiája

Nem ez volt az első alkalom, hogy a Mombasa Air Safari nevű légitársaság gépe több életet követelő tragédiát szenvedett el. Mint ismert, a kenyai repülőgép-balesetben a Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője, Süllős Gyula és családja vesztették életüket, de tizenhárom éve egyszer már történt hasonló.

A kenyai repülőgép-balesetben a Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője, Süllős Gyula és családja vesztették életüket Fotó: MTI

Kenyai repülőgép-baleset: Egyszer már történt hasonló

A Süllős család repülőgépét üzemeltető Mombasa Air Safari 2012-ben egyszer már szembenézett egy tragédiával. Akkor egy másik repülőgépük zuhant le a Masai Marában, a baleset négy halálos áldozatot követelt – írja a evrimagaci.org.

A portál hozzáteszi, Kenya legutóbbi biztonsági felügyeleti mustrája szerint – amit a polgári repülési szervezet 2018-ban tett közzé – az ország baleset-kivizsgálási teljesítménye elmaradt a globális átlagtól. És bár Kenya légi közlekedése jelentős előrelépést tett az elmúlt időszakban, a magyar halálos áldozatokat követelő legutóbbi baleset miatt szigorúbb biztonsági protokollt vezethetnek be és a szabályozási felügyeletet is alaposabban kivizsgálhatják.