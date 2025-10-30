RETRO RÁDIÓ

Egyszer már megtörtént a Süllős család tragédiája

Egyszer már szembenézett hasonlóval az érintett légitársaság. A Süllős Gyula családját érintő kenyai repülőgép-baleset már a második tragédia volt.

Szerző: B.
Létrehozva: 2025.10.30. 17:05
Módosítva: 2025.10.30. 17:27
kenya repülőgép-baleset Süllős Gyula

Nem ez volt az első alkalom, hogy a Mombasa Air Safari nevű légitársaság gépe több életet követelő tragédiát szenvedett el. Mint ismert, a kenyai repülőgép-balesetben a Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője, Süllős Gyula és családja vesztették életüket, de tizenhárom éve egyszer már történt hasonló.

kenyai repülőgép-baleset
A kenyai repülőgép-balesetben a Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője, Süllős Gyula és családja vesztették életüket Fotó: MTI

Kenyai repülőgép-baleset: Egyszer már történt hasonló

A Süllős család repülőgépét üzemeltető Mombasa Air Safari 2012-ben egyszer már szembenézett egy tragédiával. Akkor egy másik repülőgépük zuhant le a Masai Marában, a baleset négy halálos áldozatot követelt – írja a evrimagaci.org.

A portál hozzáteszi, Kenya legutóbbi biztonsági felügyeleti mustrája szerint – amit a polgári repülési szervezet 2018-ban tett közzé – az ország baleset-kivizsgálási teljesítménye elmaradt a globális átlagtól. És bár Kenya légi közlekedése jelentős előrelépést tett az elmúlt időszakban, a magyar halálos áldozatokat követelő legutóbbi baleset miatt szigorúbb biztonsági protokollt vezethetnek be és a szabályozási felügyeletet is alaposabban kivizsgálhatják.

 

