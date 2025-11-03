Három ember élete volt a tét Csepelen, rohantak menteni
A Szabadság és az Akácfa utca kereszteződésében ütköztek össze a járművek.
Három személykocsi karambolozott Budapest huszonegyedik kerületében, a Szabadság és az Akácfa utca sarkán. A csepeli balesethez a fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak, a raj áramtalanította a gépkocsikat. Mindhárom autóban csak a sofőr ült, a helyszínre mentő is érkezett - írja a Katasztrófavédelem.
