Mentőre is szükség volt egy balesetnél a Baranya vármegyei Komlón

Két személyautó ütközött egymásnak egy kereszteződésben, mindkét járműben csak a sofőrök tartózkodtak. A helyszínre Komló város hivatásos tűzoltói, valamint a mentők is siettek.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.03. 13:10
személyautó Komló Baranya vármegye baleset

Komlón volt szükség a mentők segítségére miután két autó egymásba hajtott. A személygépkocsikban csak a sofőrök tartózkodtak.

Komló
Összeütközött két személyautó a Baranya vármegyei Komlón, mindkét sofőrhöz mentő érkezett Fotó: Gé

Komlóra siettek a mentők

Egymásba hajtott két autó Komlón, a Kossuth Lajos utcában. A Bajcsy-Zsilinszky utcai kereszteződésnél történt balesethez a város hivatásos tűzoltói vonultak. A raj áramtalanította a járműveket. Mindkét kocsiban csak annak vezetője ült, a sofőrökhöz mentő érkezett. - tájékoztatott a Katasztrófavédelem.

