Mentőre is szükség volt egy balesetnél a Baranya vármegyei Komlón

Komlón volt szükség a mentők segítségére miután két autó egymásba hajtott. A személygépkocsikban csak a sofőrök tartózkodtak.

Komlóra siettek a mentők

Egymásba hajtott két autó Komlón, a Kossuth Lajos utcában. A Bajcsy-Zsilinszky utcai kereszteződésnél történt balesethez a város hivatásos tűzoltói vonultak. A raj áramtalanította a járműveket. Mindkét kocsiban csak annak vezetője ült, a sofőrökhöz mentő érkezett. - tájékoztatott a Katasztrófavédelem.