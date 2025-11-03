Mentőre is szükség volt egy balesetnél a Baranya vármegyei Komlón
Két személyautó ütközött egymásnak egy kereszteződésben, mindkét járműben csak a sofőrök tartózkodtak. A helyszínre Komló város hivatásos tűzoltói, valamint a mentők is siettek.
Egymásba hajtott két autó Komlón, a Kossuth Lajos utcában. A Bajcsy-Zsilinszky utcai kereszteződésnél történt balesethez a város hivatásos tűzoltói vonultak. A raj áramtalanította a járműveket. Mindkét kocsiban csak annak vezetője ült, a sofőrökhöz mentő érkezett. - tájékoztatott a Katasztrófavédelem.
