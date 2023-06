Figyelmeztetés kerül minden egyes szál cigarettára

Évek óta olvashatóak a különböző figyelmeztető-elrettentő feliratok a cigarettásdobozokon, ráadásul sokkoló képekkel kiegészítve, ezeknek a hatékonysága azonban alighanem évről évre csökken, ahogy a dohányosok szoknak hozzá a jelenlétükhöz. Könnyen lehet, hogy a legtöbben már észre sem veszik. Valami ilyesmi járhatott a kanadai kormány fejében is, ugyanis a világon először nem csak a csomagolásra, de minden egyes szál cigarettára is különböző figyelmeztető szövegeket helyeznek Kanadában – méghozzá két nyelven, franciául és angolul is.

Figyelmeztető szöveg lesz minden szál cigarettán Fotó: Christian Bruna

A dohányfüst káros a gyerekekre, a cigaretta leukémiát okoz, minden slukk méreg – ilyen és ehhez hasonló szövegek lesznek majd a cigiken május végén született döntés értelmében, melynek nem titkolt célja, hogy a dohányosok számát 2035-re 5% alá csökkentsék.

Noha a rendelet már idén augusztus 1-jén életbe lép, a bevezetése szakaszosan történik a 2025 áprilisig terjedő időszak alatt – írja a CNN.