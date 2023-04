Sokkoló, ez a közös a cigizésben és a magányban

A tudomány szerint a magány ugyanolyan káros az egészségre, mint a dohányzás. A szakértők több mint 3 millió ember adatait elemezve azt találták, hogy azoknál, akik elszigetelten élnek, lényegesen nagyobb a korai halálozás kockázata, mint azoknál, akik szociálisan aktívak. Megdöbbentő módon a barátokkal nem rendelkező emberek korai halálozásának kockázata megegyezett napi 15 cigarettát elszívó egyénekével.

Könnyű alábecsülni a társasági élet erejét, különösen a mai rohanó, technológia-vezérelt világban. (Fotó: Shutterstock)

Sokan úgy gondolják, hogy a közösségi médiának is összetartó ereje van, de az igazság az, hogy a személyes találkozások ignorálásával kerüljük azokat a mély kapcsolatokat, amelyek gazdagítják az életet - írja a themindsjournal.com. A kapcsolatok kialakítása számos problémán átsegít, egy támogató közegben az ember nagyobb valószínűséggel alakít ki egészséges szokásokat és küzdi le a stresszes helyzeteket. Tehát ha híján vagyunk a valódi és minőségi társadalmi kapcsolatoknak, akkor elszigetelve, elidegenedve és magányosnak érezhetjük magunkat.

Sajnos a helyzet még ennél is bonyolultabb! Sokan tévesen azt feltételezik, hogy a magány csak akkor tör rá az emberre, ha nincs körülötte senki. Az igazság azonban az, hogy még akkor is, ha emberek vesznek körül, a magány ránk telepedhet, mert az elszigeteltség érzésének legfőbb aspektusa a tartalmas kapcsolatok hiánya. Nem csak a körülöttünk lévő emberek számáról van szó tehát, hanem arról, hogy miként és mennyire kötődünk egymáshoz. Hiába van valakinek sok követője a közösségi médiában, ha nem tölt velük minőségi időt, továbbra is megtapasztalhatja a magány negatív hatásait.

A tanulmány arra is kitér, hogy azok az emberek, akik magányosnak érzik magukat, nagyobb valószínűséggel tapasztalnak depressziót, szorongást, stresszt és más mentális egészséggel kapcsolatos problémákat. Emellett nagyobb a kockázata a krónikus betegségek, például a szívproblémák és a cukorbetegség kialakulásának. Mindezek tekintetében fontos, hogy figyeljünk az érzéseinkre és lépéseket tegyünk a kapcsolatok kialakítása és megőrzése érdekében. Ha úgy gondolod, hogy magánnyal és az ahhoz kapcsolódó mentális egészségügyi problémákkal küzdesz, fordulj egy megbízható személyhez, ha pedig ez sem elég, kérd szakember segítségét!