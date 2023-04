Bodrogi Gyula: A halálomig cigarettázni fogok

Bodrogi Gyulának a színjátszás mellett van egy másik szenvedélye is: a dohányzás. Tavalyelőtt sokat betegeskedett, megjárta a kórházat, az intenzív osztályt is, de a cigiről nem hajlandó lemondani.

Eddig semmilyen problémát nem okozott számomra a dohányzás, erre a kis időre meg már miért kínozzam magam azzal, hogy letegyem?

„Szerintem a halálomig cigarettázni fogok. Az elmúlás így is, úgy is bekövetkezik egyszer, ha dohányzom, ha nem. Mit ne mondjak, most is a kezemben van egy cigaretta” – mesélte mosolyogva a Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas színművész.

A színház mellett a dohányzás a másik nagy szenvedélye Fotó: Móricz István

Manapság inkább csak pöfékelek. Én nem szívom a cigarettát, hanem fogyasztom. Ha az ember azt mondja, hogy spórolni akar, akkor könnyen le lehet tenni, ha pedig nem akar, és szenvedélye a dohányzás, úgy kell szívni, ahogy én: csak szívom, és kifújom.

„Jó magyarsággal azt mondom, kocadohányos vagyok. Általában a kocadohányosból szokott lenni a dohányos – na ez nálam fordítva történt. Elég régóta csak így pöfékelgetek már. Egyszer három évig nem szívtam, de aztán valahogy mégis visszaszoktam. Azóta cigarettázom, és nem áll szándékomban letenni. Jólesik rágyújtani, megnyugtat” – nyilatkozta a Sorry! magazinnak a nemzet színésze.

A színművészért tavaly a családtagjain kívül az egész ország aggódott, a 89. születésnapja alkalmából a Bors készített interjút, melyben elárulta, most hogy érzi magát.

Előfordul, hogy az ember kicsit rosszabbul van, de szeretném hangsúlyozni és mindenkit megnyugtatni: most jól vagyok

– mondta a lapnak.